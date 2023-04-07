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吉林市推动建立“厂中校” “订单式”培养实用型人才

2023年04月07日21:18 | 来源：中国新闻网
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近些年，人才支撑东北老工业基地振兴发展的作用愈发显著。记者7日从吉林省吉林市了解到，当地正在推动建立“厂中校”实习实训基地，加大“订单式”人才的培养力度。

吉林市是吉林省第二大城市，是“环长春四辽吉松工业走廊”的重要节点城市，在化工、装备制造等领域具有产业优势。

记者了解到，目前，吉林市实用技能人才培育计划工作专班牵头，协同人社、教育、工信等职能部门来到当地中职院校、职业技能培训学校，对学校专家团队和师资力量、实用技能人才培养情况、实习基地建设情况等进行考察，推动“产学研用”培育模式进一步优化。

吉林市实用技能人才培育专班负责人张文波介绍，当地还组织吉林机械工业学校、吉林机电工程学校、吉林市源源职业培训学校、吉林建龙钢铁有限责任公司、吉林瑞尔康光学科技有限公司在内的15家校企单位和相关部门进行了交流。

上述多方达成共识，将共同搭建政校企合作平台，建立“厂中校”实习实训基地，加大“订单式”人才的培养力度，共同培养企业所需人才。此外，吉林市教育、人社等相关部门还将对产教融合平台给予支持和政策保障。(记者 石洪宇)

(责编：孙竞、郝孟佳)

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