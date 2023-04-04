人民网北京4月4日电 4月3日下午，由北京市教委与国家大剧院联合主办的2023“美育芳草”国家大剧院青少年艺术节在国家大剧院拉开帷幕。来自北京市各区的中、小学生代表近700余人登上国家大剧院的舞台展示风采，近两千名师生、家长观看了演出。

据介绍，“美育芳草”国家大剧院青少年艺术节立足当下国家对于新时代青少年美育工作深化发展的要求，充分发挥国家大剧院全民美育平台作用，为北京市各中小学艺术社团提供展示教学成果及艺术创新的实践平台，鼓励学生展示艺术特长，激发广大青少年对艺术的兴趣，提高青少年学生对艺术的参与程度，从而开拓艺术视野，提升艺术素养。

开场表演中，北京一零一中学金帆交响乐团带来《红旗颂》和普罗科菲耶夫《D 大调第一交响曲“古典”》第一乐章，旋律或雄伟庄严，或轻快灵动。随后，北京市海淀区永泰小学舞蹈团带来舞蹈《星光下的梦想》，这是永泰小学的同学们是第一次登上国家大剧院的舞台。北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学呼斯勒马头琴乐团带来的马头琴合奏《鸿雁》和北京市第一七一中学金帆合唱团带来的童声合唱《雨之水舞》《在灿烂的阳光下》各具特色。最后，北京市各区的9所中小学合唱团，携手北京市盲人学校与北京联合大学特殊教育学院的学生们，共同为大家演绎合唱经典曲目《让我们荡起双桨》和《歌声与微笑》。

今年的青少年艺术节还特别设置了国粹板块，通过京剧、民乐等艺术形式的展演和普及活动，让同学们更加深刻地了解到民族文化传承的价值和意义。由北京市海淀区中关村第一小学金帆京剧团、小葵花舞蹈团带来的原创校园情景京剧《家国情》，以“京剧经典唱段+校园主题情景剧串联”的创新形式，从学生的视角，展现新时代青少年的“家国情怀”，生动地诠释了“科学无国界，但科学家有祖国”的爱国格言，充分体现了“少年即未来”的主题。

在演出开始前，国家大剧院还专门为来自远郊区县的450余名学生观众安排了4场丰富多彩的普及活动。来自密云、顺义、通州、房山的学生们，在国家大剧院的东、西展览厅，公共空间和戏剧场里参加了展览参观、演出观摩、剧院探秘、公开排练观摩等活动。

据悉，在未来的几个月里，“美育芳草”国家大剧院青少年艺术节还将组织更多的艺术家们走进学校，与学生们面对面授课交流，用艺术对话。艺术家们还将结合艺术节的演出内容，以“学生进剧院，大师进校园，教师再培训”等多种方式，面向全体参演师生开展40余场多姿多彩的艺术普及活动。（孙竞、实习生遇镜霖）

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