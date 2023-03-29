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把一个个“问号”拉直

讲述人：天津市和平区新华南路小学书记、校长 吕欣

2023年03月29日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：把一个个“问号”拉直

　　 【一线讲述】

　　 在我们学校，科学类课程最受学生欢迎。在刚结束的本学期课后服务项目化课程选课中，人工智能、科技创意制作、机器人控制技术、电子动漫进阶等十几个科普类课程一上线就被选满了。

　　 如何激发孩子们的好奇心、想象力、探求欲？关键是引导他们动手动脑，把一个个“问号”拉直，在此过程中潜移默化地爱上科学。

　　 2020年疫情来袭时，科学学科组组长姚昆给孩子们讲授了“微小的生命”单元。他特意将几个调皮的男生分成一组，又挑了几个穿着整洁的女生分在另一组，同时进行微生物培养实验。让学生们大感意外的是，两组细菌培养皿里都是黑乎乎一片，菌群数量竟相差无几。其中一组洗过手再测，菌群一下子减少了。大家瞪大双眼，认识到了正确洗手的必要性。

　　 这堂课后不久，在校内的一次志愿宣传活动中，这些孩子自制了洗手宣传海报，还录制了微视频。站在展台前，他们自信地向师生讲解着自己的学习收获，举着培养皿“现身说法”。

　　 最近，教学楼里的几组废弃标本展示柜焕发了新生机。一次巡视中，我看到几个学生正在往展柜里摆放岩石。询问得知，这些石块是他们在旅途中、社区里、游园时发现的。原来，他们学习了《岩石会改变模样吗》一课后，萌发了“岩石大展览”的点子。渐渐地，越来越多的岩石被摆进展柜，还附有图文说明和二维码。

　　 近年来，学校还利用“天天向上”学科节竞赛展示活动、电子班牌微视频、场馆体验等平台和活动，开展场景式、体验式、沉浸式科普教育。在“问—探—展”中，一个个问号被拉直，一张张笑脸在绽放……

　　 （项目团队：本报记者 张胜、张国圣、李宏、禹爱华、龙军、陈建强、刘茜、胡晓军、李玉兰、常河、王斯敏 本报通讯员 薛斌）

(责编：郝孟佳、李依环)

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