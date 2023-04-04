人民网北京4月4日电 （记者孙竞）日前，联合国教科文组织人工智能与教育教席在北京师范大学揭牌成立。北京师范大学校长马骏、中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威为教席揭牌。

据介绍，联合国教科文组织教席是由高等院校或研究机构与教科文组织合作设立的项目，旨在推动全球高校及研究机构在某一学科领域内的知识共享、信息交流、资源整合与协同合作，促进解决当前社会发展面临的重要问题，推动实现联合国可持续发展目标。项目自1992年启动以来，联合国教科文组织在全球共设立了957个教席，分布在114个国家和地区，中国已设立教席29个。

今年2月，北京师范大学与联合国教科文组织正式签署了人工智能与教育教席协议。该教席旨在促进来自中国以及亚洲、非洲、拉丁美洲等世界其他地区大学和教育机构的高水平专家学者与教育教学人员间的合作与交流，推动人工智能技术创新，探究有效且合乎伦理的人工智能教育应用，助力相关人才的培养。教席将围绕5个主要目标开展工作，包括建立培训中心并设置人工智能典型教育场景试点，建立由政策制定者、研究人员和从业者组成的人工智能教育跨部门共同体，设立跨学科开放课题，建立高质量人工智能相关数据库，设立信息沟通与项目合作工作专班等。

联合国教科文组织人工智能与教育教席主持人、北京师范大学教授黄荣怀介绍了教席的愿景、目标和工作计划。他表示，教席将于2023年上半年正式启动，并在4年任期内开展教育领域人工智能相关研究、培训、信息共享和文献工作。教席的5大任务包括：建设人工智能与教育数字资源中心，组建人工智能与教育教师实践共同体，开设人工智能教育社会实验国际研修班，开展多语言学习与全纳教育机器人国际联合研究，组建人工智能与教育国际学术交流与合作网络。他希望有更多机构和研究者加入人工智能与教育教席项目，共同促进联合国可持续发展目标4的实现，确保包容和公平的优质教育，让全民终身享有学习机会。

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