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江西“百场校招”高校招聘活动启动 五百余家企业提供2420个岗位

2023年04月01日01:03 | 来源：中国新闻网
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原标题：江西“百场校招”高校招聘活动启动 五百余家企业提供2420个岗位

江西“百场校招”高校招聘活动启动五百余家企业提供2420个岗位

　　图为招聘会现场，求职者络绎不绝。　徐梦文　摄

　　31日，“职引未来·2023年大中城市联合招聘高校毕业生(江西)专场活动暨南昌市‘百场校招’活动”在东华理工大学拉开帷幕。据了解，这是今年南昌市高校参会企业规模最大的一场线下招聘会，旨在促进高校毕业生尽早就业、顺利就业。

　　江西省就业创业服务中心主任郭锦亮表示，本次招聘会邀请了500余家知名企事业单位来校招聘，进一步提升了校园就业市场的广度和层次，更能满足高校毕业生对优质就业单位的需求。

　　据了解，此次招聘用人单位提供环境工程、城乡规划、计算机科学与技术、法学类、会计类、经济与贸易类等方面岗位2420个，高校毕业生需求24312人。据统计，截至3月31日12时，共有近5000名毕业生现场参与，收取简历3200份，初步达成意向1500余人次。

　　记者注意到，招聘现场还同步举办政策宣讲、直播带岗等活动，用人单位在“直播间”与高校毕业生“云”交流互动，实现精准对接。“薪资待遇？”“专业要求？”用人单位在直播间一一解答求职者用直播平台发送的问题。

　　记者看到，招聘会现场人头攒动，气氛热烈。学生们携带简历积极与用人单位沟通，选择适合自己的企业投递简历。用人单位也主动询问学生专业，并向学生介绍公司的发展前景、招聘需求和薪资待遇等情况。

　　“校园招聘活动是我们应届毕业生求职就业的重要途径，我很珍惜本次校招的机会。”前往招聘会求职的学生尧建莆向记者表示，这是他第一次参加较大型的校招活动，正在积极寻找适合自己的就业岗位。

　　郭锦亮称，要以此次招聘会为契机，继续深化与知名企业的合作，畅通毕业生的就业通道，帮助高校毕业生高质量就业，为毕业生职业生涯的起步提供更高更广阔的平台。

　　下一步，江西省各地将陆续开展“职引未来——2023年大中城市联合招聘高校毕业生(江西)春季专场活动”，通过线下招聘会+直播带岗+政策宣传+就业指导+线上网络招聘等活动，积极服务高校毕业生等重点群体就业，优化公共就业服务体系，为企业和求职者提供更加便捷、高效、多样的交流渠道。(徐梦文)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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