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甘肃西和200余名小学生受捐爱心包裹

2023年04月01日00:58 | 来源：中国新闻网
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原标题：甘肃西和200余名小学生受捐爱心包裹

　　爱心包裹发放仪式现场。　中国乡村发展基金会供图

　　“2022善行100活动·爱心包裹发放仪式”近日在甘肃省陇南市西和县十里镇云刘小学举行。来自全国26个高校公益社团的50名优秀志愿者代表，20名企业代表及中国乡村发展基金会工作人员参与爱心包裹发放仪式。

　　爱心包裹发放仪式上，云刘小学校长安永乐对“善行100”大学生志愿者以及社会爱心人士表示感谢。他表示，学校200余名学生在此次活动中受捐爱心包裹，不仅得到了物质上的帮助，更得到了精神上的丰盈和充实，希望学生们可以真切地感受到美术的魅力，在心中萌芽出审美创造的种子。

　　安庆师范大学志愿者劳锦欢在分享中表示，多次参与“善行100活动”，不仅提高了交流沟通能力，还真正理解了“被需要是一种幸福”。

　　爱心包裹发放仪式后，大学生志愿者走进教室，为小学生们带来别开生面的一堂课。

　　据介绍，2022年全国共有141所高校4.3万余名大学生志愿者参与“善行100活动”，动员超40万人(次)社会公众参与捐赠，累计筹集善款312.2万元(人民币，下同)。项目惠及甘肃、湖北、湖南、江西4省，为欠发达地区小学生送出共2.94万份美术包。

　　“善行100活动”是由中国乡村发展基金会(原中国扶贫基金会)于2011年发起的一项全国性大学生公益志愿服务活动，倡导青年大学生参与公益慈善事业，推动营造“全民公益”的良好社会氛围，帮助更多欠发达地区儿童圆梦，巩固脱贫攻坚成果。

　　截至2022年，“善行100活动”已开展20期，共有来自全国31个省(自治区、直辖市)127个城市328所高校的75.97万余名大学生志愿者参与其中，累计为欠发达地区小学生筹集善款1.045亿余元，共70.4万余名欠发达地区小学生受益。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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