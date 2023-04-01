原标题：大中城市联合招聘高校毕业生：300余家企事业单位提供多领域岗位

300余家优秀企业、事业单位齐聚招聘会。 杨浦区人社局供图

大学生就业是各界关注的话题，促进大学生高质量就业是政府部门努力的目标。

31日，2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动(上海专场)暨杨浦区大学生校园系列上海理工大学专场招聘会举行，多地区、多条线同频共振、集聚合力，全力为大学生打造优质高效的求职平台。

当日，300余家优秀企业、事业单位齐聚招聘会，其中不仅包含此间各类重点行业领域企业、在线新经济头部企业、高新技术企业、专精特新企业等，还包含长三角地区企事业单位。这些企事业单位涉及医药制造、水上运输、土木工程等多个行业领域，招聘人数达1万余人。

据介绍，在此次大学生校园系列招聘会中，杨浦区人社局着力推进与高校、企业、市场在资源和信息上的无缝衔接，在分析各个学校专业信息的基础上，提前将收集到的毕业生求职需求和区域重点企业进行精准对接，希望能提供更对口的岗位，让毕业生能各展所长。本场招聘会同步依托相关网络平台为企业和大学生提供线上参与渠道，招聘会现场为嘉兴市南湖区、义乌市开辟引才专项通道。

浙江清华长三角研究院人力资源部人事专员董凯斌当日接受采访时表示，该研究院平台涉及多个研究领域，上海高校多、人才多，到嘉兴乘高铁只需20几分钟，我们希望能吸引更多人才前来就业。他希望通过这次大中城市联合招聘高校毕业生春季专场，加深对嘉兴的理解。

上海天佑工程咨询有限公司是一家主要从事建设工程咨询，建设工程项目管理的企业，该企业相关领域负责人庞玲告诉记者，政府牵头搭建平台，对于用人企业和高校之间的招聘和就业信息联通有促进作用。这位企业界人士同样认为，上海高校多，学生整体素质比较高，具有一定人才优势。

庞玲认为，应届大学生的专业知识、专业能力一定要过硬，同时要保持持续学习的能力和热情。因为，进入职场后需要学习和提高的方面还有很多。另外，毕业生还应具备比较好的协调和沟通能力，“我们会比较看重应届生在校期间学生工作的经历，从而判断他们是否具有比较强的组织协调和沟通能力。”庞玲指出。

同日，杨浦区携手上海理工大学共同开设的上海市大学生求职能力实训营率先开营，以更好提升高校毕业生等青年群体求职就业能力。据悉，2021年人力资源和社会保障部在上海启动求职能力实训营项目试点工作，杨浦区是全国试点。

杨浦区人社局方面介绍，实训营课程萃取了上海各区先进职业指导服务经验，融合全国就业指导实际案例，突出“实际操作”的训练特色，模拟真实职场环境，通过“自助、互助、他助”的沉浸式学习模式及趣味多样的实战活动体验，着力帮助高校毕业生等青年群体增强就业意识，掌握求职必备技能，实现提升就业能力，增强求职成功率的目标。

当日的招聘会线上线下共收到近1.2万份简历，意向录用3300余人，现场政策咨询和接受职业指导近250人。(记者 陈静)

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