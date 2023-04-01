原标题：珠海税务助力港澳青年创新创业八项措施发布

图为“粤港澳大湾区青年创新创业税收服务驿站”揭牌仪式 朱瑞轩 摄

珠海税务助力港澳青年创新创业八项措施发布仪式31日在金湾区加华港澳台侨青年创新创业基地举行。活动现场，珠海市税务局联合珠海市委统战部等为“粤港澳大湾区青年创新创业税收服务驿站”揭牌。

珠海市税务局党委书记、局长李政科介绍，珠海税务部门结合港澳青年创新创业的个性化需求，推出珠海税务助力港澳青年创新创业八项措施，包括税惠政策“一对一”、政策顾问“点对点”、全程网办“零跑动”、跨域协同“一站办”、银税互动“融资易”、税收数据“搭桥梁”、税企青年“手拉手”、部门联动“聚合力”。

其中，跨域协同“一站办”服务在珠海“湾区通办”示范区基础上，实现港澳企业在广州、深圳、珠海、惠州四地享受5类57项涉税事项跨区域通办，港澳企业在珠海、中山、横琴三地享受国际税收事项跨区域协同管理服务，符合条件的港澳台居民参保缴费业务实现全流程“掌上办”。

此外，税企青年“手拉手”项目将充分发挥税务部门国际税收外语人才优势，分行业领域组建税务青年突击队，为港澳青创群体提供企业开办、日常申报、优惠减免等全流程多语种税收服务。

“从澳门来珠海创业三年，得到了很多来自商会社团、税务等政府部门的帮助，不仅仅是资金上的支持，还有资源上的分享，特别是各种优惠政策的主动指导，都是我在创业路上坚强的后盾。”珠海校萌教育科技有限公司创办人谭航宇表示，在珠海创业就是看中粤港澳大湾区核心城市的巨大的发展潜力，以及对创业者的支持。

香港珠海社团总会执行会长杨以斌表示，搭建“税务机关—青创基地—创业企业”沟通交流平台将进一步便利港澳居民在珠海创新创业，让港澳企业及创业青年享受优质、高效、智能的税务服务，推动粤港澳大湾区加速融合。

近年来，珠海税务部门先后发布《粤港澳大湾区税务手册2022》口袋书，研发上线“境外投资税惠享”小程序，与中山、横琴税务部门打造珠江西岸国际税收协同服务，服务粤港澳大湾区建设。2018年以来，递延纳税政策撬动珠海港澳台企业利润再投资达8.2亿元，根据内地和港澳税收安排为珠海港澳企业减免税款达6.01亿元。(孙秋霞 朱瑞轩)

(责编：郝孟佳、孙竞)