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两岸学生同上京剧课 唱念做打间感受国粹魅力

2023年04月01日00:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：两岸学生同上京剧课 唱念做打间感受国粹魅力

　　“京剧是两岸共同传承的国粹经典。两岸青少年多多接触，定能获得文化滋养，涵养文化底蕴。”旁听了一堂特别的京剧课后，北京京剧院台籍演员陈丰3月31日在北京接受中新社记者采访时表示。

　　当天举行第三届两岸中学生线上交流活动，台北市私立静心中学和北京市京源学校师生相会“云端”同上京剧课。赏京剧名段、学“猴戏”动作、绘非遗脸谱……学子们在唱念做打间感受国粹魅力，品味中华文化。

　　课上，台北现场的学生分享了其自编自导的历史短剧《人未还》《一晌贪欢》的背后故事，学生们讲解道，两部剧本的灵感分别来自唐代诗人白居易的诗作《琵琶行》和《长恨歌》。

　　京源学校金帆京剧团的学生带来一出《大登殿》，赢得两岸师生喝彩。该段选自传统京剧《红鬃烈马》，讲述了薛平贵得代战公主之助攻破长安，与王宝钏和代战共庆团圆的故事。

　　表演者为平均年龄约12岁的小“演员”，他们多已学戏四年有余。扮演王宝钏的女孩刘奕萱专工“程派”青衣，演出后她向中新社记者介绍，“程派”唱腔的特点为“以气催声”，需要劲头；扮演代战公主的迟语诺说，其表演风格参考了荀派花旦，因此角色更灵动活泼。

　　“猛听得金鼓响画角声震，唤起我破天门壮志凌云。”在北京现场京剧教师董艳杰的教唱下，梅派经典剧目《穆桂英挂帅》的唱词从视频那端的台北现场婉转传来。

　　静心中学学生的演绎得到董艳杰赞许，“音准音色都不错，只因隔着屏幕，孩子们对口型和具体发音位置的把握稍稍欠佳”，她期待有一场面对面教学，效果定会更好。

　　“台北的学生学得很快。”陈丰评价道，若孩子们来北京学戏，绝对不虚此行。接触京剧表演已有四十余年，陈丰认为，京剧传承在台湾颇受重视，“当地有很多京剧团，许多戏相当有水平”；回忆十多年前返台演出，当地民众对京剧的喜爱给他留下深刻印象，“票友们展现出极大热情，对大陆京剧名家的表演特点也非常熟悉”。

　　经大陆京剧脸谱绘画非遗传承人杨强的讲解，学子们绘出“孙悟空”脸谱；在“猴戏”演员刘畅的带领下，两岸学生体验“棍花”表演，经过数次练习，动作也略显潇洒。

　　“能在课上欣赏到京剧的华美服饰、近距离接触京剧，是难得的机会。最重要的是，透过表演感受到大家对传统文化的热爱。”台北现场，静心学校的学生总结课堂收获时说。京源学校的学生们则邀请台北同龄朋友们来北京，沉浸体验京剧魅力。

　　“受新冠疫情等因素影响，我们的手已好久没有握在一起了。”回顾两校自2016年以来开展的交流活动，京源学校校长白宏宽在北京现场发起邀约，期待两校师生早日相聚线下，以圆牵手之盼，共叙挚友之谊。他说，“相见为期不远，盼这一刻早日到来”。(朱贺)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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