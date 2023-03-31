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立足新时代 培育接班人

北京市朝阳区优秀班主任工作室经验交流会举办

2023年03月31日17:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月31日电 （记者郝孟佳）“立足新时代 培育接班人”——北京市朝阳区优秀班主任工作室经验交流会30日在朝阳区垂杨柳中心小学金都分校举行。活动中，全国模范教师、全国优秀班主任郑丹娜分享了“郑丹娜名班主任工作室”成立15年来取得的成效与经验。

记者了解到，在学校和专家的支持下，工作室陆续开展了以“建设成长共同体，落实全员育人”“全媒体时代班主任工作的研究”为主题的课题研究。同时，还围绕“给家长的建议”主题，研制了一系列指导和服务家庭教育的课程。2022年，工作室申报的“基于儿童哲学理论视角下的‘真学促思’课堂教学的研究”“交叠影响理论指导下的家校社三位一体共育研究”等两个课题，将“全接纳 慢引导”的理论上升为“儿童哲学观”，培养儿童的思维批判性、创造性、协作性、关怀性，为拔尖创新人才的成长奠定基础。

2022年，工作室申报的“基于儿童哲学理论视角下的‘真学促思’课堂教学的研究”“交叠影响理论指导下的家校社三位一体共育研究”等两个课题，将“全接纳 慢引导”的理论上升为“儿童哲学观”，培养儿童的思维批判性、创造性、协作性、关怀性，为拔尖创新人才的成长奠定基础。

郑丹娜介绍，工作室先后接收青年班主任学员300余名，在朝阳区新教师任职仪式、教师节等重大活动中，工作室成员多次进行经验分享。15年来，工作室走出了一批师德高尚、爱岗敬业、智慧创新的班主任群体，也总结出一系列独特的班主任育人特色做法。

成立区级班主任名师工作室、鼓励学校建立校级班主任工作室、积极推荐紫禁杯优秀班主任申报北京市紫禁杯学校工作坊……多年来，朝阳区致力于班主任专业发展支持系统建设，为不同发展阶段的班主任提供制度保障、智力支持、培训引领，畅通班主任专业发展通道，实现班主任培养全覆盖阶梯式发展局面。

记者了解到，朝阳区现有90名市级骨干班主任，650名区级骨干班主任。“郑丹娜名班主任工作室”是朝阳区班主任工作建设一个典型成果，工作室凝聚专业力量，构建完善培养体系，为青年班主任搭建成长平台进行了积极有益探索。同时，通过多年传承，引导青年班主任坚定理想信念，关心班主任专业发展树立了榜样，发挥了辐射示范作用。

据悉，此次活动由北京教科院班主任研究中心、市朝阳区委教育工委、朝阳区教委主办，朝阳区紫禁杯优秀班主任工作站、朝阳区教育学会班主任专业委员会、垂杨柳中心小学教育集团协办，垂杨柳中心小学金都分校承办。

(责编：李依环、熊旭)

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