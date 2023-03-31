新华社北京3月31日电 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，充分展示高校辅导员和大学生争当先锋、勇挑重担的精神风貌，中央宣传部、教育部近日联合宣传发布2022年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹。

孔祥慧、尼加提·艾买提、刘洋、孙晓丹、李毅、李丹丹、杨建、范俊峰、胡邦宁、常徕等10名高校辅导员被评为2022年“最美高校辅导员”。他们有的坚持播撒理论火种，用党的科学理论武装青年；有的用创新方式讲好红色精神，用党的初心使命感召青年；有的把学生当亲人，用真心、耐心、细心助力学生成长成才。

王金磊、王煜尘、邓宇皓、刘迪波、张雨霏、陆亦炜、周晓辉、赵德煜、曾韵、戴正勤等10名大学生被评为2022年“最美大学生”。他们有的矢志科研、勇攀高峰，用实际行动交出“强国有我”的青春答卷；有的心怀大我、积极参与国际维和，生动讲好中国故事；有的顽强拼搏、为国争光，在奥运赛场展示青春风采。

发布仪式现场采用视频展示、人物访谈等形式，从不同侧面讲述了他们的先进事迹和学习工作生活感悟。中央宣传部、教育部负责同志为10名“最美高校辅导员”和10名“最美大学生”颁发证书。

中国人民大学、华侨大学等高校辅导员表示，将以“最美高校辅导员”为榜样，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守育人初心，努力做好青年学生的知心人、热心人、引路人。对外经济贸易大学、兰州大学等高校大学生表示，“最美大学生”将小我融入大我，用奋斗擦亮青春底色，要以他们为榜样，坚定不移听党话、跟党走，争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

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