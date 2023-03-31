人民网北京3月31日电 29日，以“数字、融合、赋能”为主题的2023（第二届）终身学习大会在河南郑州开幕。会上，《教师数字化学习报告（2022）》正式发布。

据介绍，该报告由教育部教师工作司指导，《中国远程教育》杂志社联合华南师范大学教育人工智能研究院共同编写。报告以教师队伍建设为切入点，聚焦教育数字化与教师发展、智慧平台赋能教师学习、多元创新显现学习特色、教师数字化学习未来发展等四个维度，力图展示新时代教师队伍数字化学习的基本面貌。

记者注意到，报告从机制保障、技术环境、资源应用、学习场景与方法四大方面系统分析各案例的创新特色与学习场景类型，并具体展示部分典型案例，总结归纳策略与经验。基于教师数字化学习的现状，报告提出了未来发展策略，即：要从平台应用迈向资源生成，从外力驱动迈向内生动力，从个体发展迈向协同提质，从数据赋能迈向智慧生成。

教育部教师工作司副司长黄小华在会上表示，2023年，教育部将深入推动新时代教师队伍的数字化转型：全面提升教师数字素养，整合国家、省、市、县等各级教师培训，全面融入教师数字素养内容；推进教师精准培训改革，以国家智慧教育平台应用为抓手，建立健全分层分类的资源体系，完善大数据、人工智能技术支持下的资源精准推送功能，服务教师个性化需要；赋能教师教学方式变革，深入实施人工智能助推教师队伍建设试点，推动教师应用智能助手工具，探索人机共育，推进“双师课堂”等改革；创新教师管理服务机制，坚持绩效导向，建立教师发展、教师队伍均衡、数字化发展等监测评价指标体系等。（孙竞、实习生遇镜霖）

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