“文本内外：外国文学翻译与动态研究研讨会”在湖南师范大学举行。校方供图

人民网北京3月31日电 30日，“文本内外：外国文学翻译与动态研究研讨会”在湖南师范大学开幕，自中国社会科学院、复旦大学、北京外国语大学、上海外国语大学等高校和机构的专家学者，围绕当前外国文学翻译和出版面临的问题与挑战、优质文学译本的“养成”与评价等话题进行研讨。

湖南师范大学党委书记、欧洲科学院院士蒋洪新介绍了湖南师范大学和外国语言文学学科的建设发展情况。他谈到，希望以本次研讨会为平台，专家学者共同探讨外国文学翻译等重要话题，思考如何将国外好的文化引进来、把自己鲜活的故事传播出去，为当代文学研究提供启发借鉴。

湖南省作家协会副主席沈念表示，好的翻译作品一定带着翻译家才华的温度，好的翻译家既是高超的调遣语言艺术的人，也是发现光、并打开光的人。他希望，透过那些好的翻译家留下的“发光的”文字，能让读者看到文学的夺目光彩、斑斓缤纷。

研讨会期间，中国社科院学部委员、湖南师范大学“潇湘学者”特聘教授陈众议，南京师范大学教授张杰，上海师范大学教授朱振武，《当代外国文学》主编、南京大学教授杨金才，北京外国语大学教授薛庆国，北京语言大学教授周阅，中国社会科学院研究员、外文所东方室主任钟志清，湖南师范大学教授张弛，南京工业大学教授陈世华，中国社会科学院研究员乔修峰，北京语言大学教师李晖等作主旨发言。（李依环、董飞、王耀光）

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