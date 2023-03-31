人民网北京3月31日电 30日，第二十八届中国国际教育巡回展（以下简称“教育展”）暨第十九届留学英才招聘会信息发布会在北京举办。会上宣布，教育展将于4月8日至16日在北京、重庆、广州和上海四个城市举办。截止3月30日，本届教育展已吸引来自全球25个国家和地区的200多所高校和教育机构参展。

据主办方介绍，2023年教育展参展机构种类全面，主要包括各国驻华使（领）馆、官方教育机构、中外大学、职业技术学院、国际高中、留学全链条上下游服务机构等。澳大利亚、英国、意大利、德国和中国澳门的参展院校将以展团形式参展，英国是参展院校数量最多的国家。

本次教育展包括四大亮点。一是现场专设“一带一路”沿域教育专题展区，来自“一带一路”沿线、东盟、中亚、中东欧和独联体地区共计11个国家40余院校将参展；二是根据北京、重庆、广州和上海四地特色设计专题讲座、项目洽谈等个性化会展服务；三是创新形式，推出线上展览直播活动，集院校展示、咨询、互动于一体，打破时空与地域界限，为无法实地参展的海内外院校提供专业线上展会服务；四是开展留学服务系列讲座，就留学人员档案存放、国（境）外学历学位认证、留学回国就业创业等留学群体普遍关切的问题提供最新政策解读与现场咨询服务。

作为教育展的开幕活动，中国留学论坛将以“巩固 深化 提升——开创留学工作新局面”为题，聚焦人才培养主线，围绕留学工作推动教育国际交流合作事业高质量发展，开辟教育外事工作新领域新赛道，塑造发展新动能新优势展开高层次对话交流，为我国深入实施人才强国战略，加快建设世界重要人才中心和创新高地贡献力量。

据了解，本次教育展还将举办以“平安新征程，留学再出发”为主题的平安留学专场活动。活动采用线下线上相结合的形式，线下展区共分为平安留学大讲堂、专家面对面、安全技能实操演练、图文展览和咨询服务等五个区域，将邀请教育研究、防骗反诈、心理健康、留学经验等多领域专家开展专题讲座，并邀请专业教官进行安全风险识别培训与应急技能实操演练，帮助留学人员增强安全防范意识、提升风险应对能力。

教育展期间，第十九届留学英才招聘会暨国家留学人才就业服务平台(北京专场)活动将同期举办。活动以促进留学人员高质量就业为目标，已经报名参加的单位包括高校和科研院所、中央企业、国际知名企业以及各地方展团，共计200余家单位，提供招聘岗位万余个。

在接受人民网记者提问时，中国留学服务中心（以下简称“中心”）主任程家财表示，为吸引留学人员回国就业，中心打造了针对留学生和用人单位的个性化招聘活动，并争取和各省市引才部门开展专场活动。在国家留学人才就业服务平台上，已有数千家单位和数万留学生发布信息、求职注册。在吸引留学生回国创业方面，中心希望能与地方政府合作，打造留学人员回国创业工作示范区，为留学人员提供更好的条件和更优惠的政策。“未来，中心将会更加注重教育、科技、人才一体化推进，我们会引进人才，鼓励留学人员回国进行科研合作。”

据介绍，中国国际教育巡回展是中国留学服务中心主办的综合性国际教育展会，致力于宣传国家关于留学工作的最新政策及各国高等教育的最新动态，搭建中外高等院校和教育机构的双向交流与合作平台，推动留学市场规范化发展，引导公众理性留学。自1999年首届举办以来，共吸引来自全球56个国家和地区的2600多所院校及机构参加，足迹遍布国内20多个城市，线下观展人数累计147万人次，线上观看逾百万人次。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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