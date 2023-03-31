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吉布提孔子学院举行揭牌仪式

2023年03月31日09:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社电  （记者汪平）吉布提孔子学院揭牌仪式日前在吉布提首都吉布提市举行。

中国国际中文教育基金会副理事长兼秘书长赵灵山发表视频致辞说，吉布提孔子学院不仅开启了中吉教育交流合作的新篇章，还将成为两国民心相通的新纽带。

四川师范大学校长汪明义发表视频讲话说，相信吉布提孔子学院将以中文教育和文化交流为纽带，不断促进中吉友好关系和相互了解，为构建中非命运共同体发挥积极作用。

中国驻吉布提大使胡斌在揭牌仪式上说，吉布提孔子学院可为两国在全球文明倡议框架下合作发挥重要作用，成为促进中吉两国人文交流合作的重要桥梁，使中吉民心相通的基础更为坚实。

吉布提国民教育与职业培训部长穆斯塔法·穆罕默德·马哈茂德说，与中国经济和商业往来的增加促使许多吉布提商人和青年人学习中文，相信吉布提孔子学院将充分发挥纽带作用，为促进两国合作与文化交流互鉴不懈努力。

据吉布提孔子学院中方院长邹燕舞介绍，吉布提孔子学院由四川师范大学和吉布提国民教育与职业培训部合办，是吉布提第一所孔子学院。

(责编：李依环、郝孟佳)

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