于 荷

原标题：足不出户也可以学中文

1年来，共有300名俄罗斯学生参加俄罗斯青少年中文空中课堂首期课程。图为俄罗斯学生在课堂中。

中方老师在线上授课。

日前，俄罗斯青少年中文空中课堂项目刚过了1岁生日。

时间回到去年2月，中外语言交流合作中心与中俄中学联盟共同开启了俄罗斯青少年中文空中课堂项目。该项目是中俄中学联盟在语合中心支持下开展的语言类授课项目，面向俄罗斯初、高中学生进行中文教学。1年来，共有300名俄罗斯学生参加首期课程，与来自8所中方院校的中国老师一起学习中文知识，探究中国文化。

相关专家表示，该项目以空中课堂为纽带，中俄师生共赴一场跨越时空的文化之约。

新的教学方式尝试

俄罗斯青少年中文空中课堂项目采用中方教师线上授课、俄方教师线下配合的方式开展教学，教学频次为每周两次，每次一小时。中俄师生相约“云端”，让俄罗斯学生足不出户也可以感受到鲜活生动的中文课堂，感受中文的优美与汉字的精妙，了解中国的别样韵味与风采。

中文空中课堂的学生来自俄罗斯的多所中学，大多数学生的中文水平为零起点。根据学生们的学习需求，空中课堂将《快乐汉语》作为教材，开设了听力、阅读、口语、书写、文化等课程。

学生们表示，重点突出的主题式内容、简单实用的情景式会话、精彩纷呈的多媒体授课，让空中课堂生动活泼、趣味盎然。在课堂外，教师们还组织了丰富多彩的中文知识及文化活动，以提升俄罗斯学生的中文听说读写能力和对中国文化的了解。

中文课程各具特色

在课堂上，针对不同年龄段学生的特点，中方学校的教师们打造了各具特色的中文课程。

来自黑龙江省哈尔滨市南岗中学校的教师于丽丽、马静设计了一系列教学活动，帮助学生们掌握所学，加深理解。“比如，在课上带着学生读绕口令，加强汉语语音练习；在课下，布置学生开展自我介绍视频展示、手抄报展示、配音展示等，以激发学生学习中文的兴趣。”

来自山东省青岛第六十六中学的杨冉冉老师在课程设计上注重精讲多练，通过情景创设带领学生进行语言演练，以提升学生的中文应用能力。教授汉字书写时，她会通过屏幕共享进行书写演示，将汉字进行拆分，强调笔顺规则，为学生未来的汉字学习打下良好基础。此外，她还带领学生开展唐诗朗诵、演唱中文歌等活动，并在每节课前讲解中国美食、中国城市以及中国节日等方面的内容，以助力学生了解中国文化。

来自山东省单县第五中学的张妍老师为不同年龄段的学生设计了对应的课件及课堂上要关注的问题。“学生的年龄不同、能力不同，年龄小的孩子主要是学会表达，年龄大的孩子就需要关注中文读写等全方面的发展。”张妍说。

陕西省西安外国语学校的王梦祎老师在教学中经常穿插一些小游戏，让学生巩固练习中文词汇句型。此外，她还带着学生举办中文学习成果展、“中俄友谊”主题写作比赛、中俄两国青少年互通信件等活动。让王梦祎欣慰的是，经过1年的学习，有的学生已经可以用流利的中文讲述自己的家庭情况、学校概况和未来的梦想。

正如来自哈尔滨市第六中学校的单紫薇老师所言，通过空中课堂这个中文学习平台，俄罗斯学生不仅能学到地道的中文，还能了解感兴趣的中国文化。“通过学习，学生们不仅对汉语拼音、汉字等中文知识有了全面的认识，还能够进行简单的中文对话交流。在学习过程中，老师们也被大家的中文学习热情所感染。”单紫薇说。

爱上中文走近中国

在中文空中课堂授课的老师们见证了俄罗斯学生1年来的中文学习过程——经过在中文空中课堂1年的学习，学生们提升了中文水平。不少学生熟悉了汉语拼音规则并能进行自主拼读，同时可以用中文口语和写作两种方式介绍家庭生活和学校生活。在学校组织文化活动时，学生踊跃报名，表演了唐诗朗诵、中文歌曲演唱和中文小品等节目。

学生别列日涅夫·埃尔金表示，在空中课堂学习期间，他最喜欢的是中文口语课和汉字书写课，中文水平明显进步。“如今，我学会了不少中文词汇，可以流利地用中文介绍自己，希望未来能更流利地使用中文，有机会到中国看一看。”别列日涅夫·埃尔金说。

学生费多罗娃·卡琳娜选择空中课堂学习中文的主要原因是“中国老师在授课”，“这对我来说非常重要，我希望自己在刚开始学习中文时就有比较标准的中文发音。老师们讲课的方法和教材都很有趣，希望不久后我能参加一次汉语水平考试来检验自己的中文水平。”

学生谢列兹涅夫·阿尔乔姆最喜欢的是中文口语课和老师们组织的各种有趣的中文活动，并计划“未来继续在空中课堂学习中文”。

对学生别列兹基纳·维多利亚来说，通过在中文空中课堂的学习，她不仅提升了中文水平，还爱上了中国书法。“书法是独特的艺术形式，从一撇一捺中，我感受到了中国书法的魅力。”别列兹基纳·维多利亚说。

链 接

2022年2月18日，俄罗斯青少年中文空中课堂项目在线举行启动仪式。该项目由中外语言交流合作中心与中俄中学联盟共同打造，旨在为更多俄罗斯青少年学习中文提供新路径、新模式。中俄中学联盟是中俄两国中学间组成的联盟，成员包括哈尔滨、上海、西安、深圳、莫斯科等地的多所优质学校，致力于加强校际交流，为两国学生学业进步奠定基础。

本文配图均来自中外语言交流合作中心

(责编：李依环、郝孟佳)