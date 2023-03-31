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贵州：大学生反哺家乡收获成长

2023年03月31日08:29 | 来源：中国青年报
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原标题：贵州：大学生反哺家乡收获成长

　　龙洁勇和朋友聊天时，偶然得知家乡贵州省松桃苗族自治县有上千亩黄桃，但销路不好，水果商在当地的收购价每斤不到两元。全县的黄桃都在七八月间集中上市，水果商收购时总压价，因为上市的黄桃太多，有的来不及采摘烂在枝头。龙洁勇有些心疼。作为松桃县大学生春晖服务社（以下简称“春晖社”）的负责人，他想做点什么。

　　春晖社是团松桃县委的直属青年社团，自2021年成立后，已经发展了上千名社员，很受当地年轻人欢迎。龙洁勇和伙伴们从去年4月开始策划，最终这些年轻人在去年暑假卖出43766单——这意味着卖出40万斤黄桃、146万元的销售额。

　　2022年8月，共青团中央印发《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》，团贵州省委随即全面推进县域共青团基层组织改革工作。在某种程度上，龙洁勇团队的诞生也是这次改革的成果。这些年轻人像一条条鲶鱼，将家乡搅动得热闹起来。

　　一个组织和4万名大学生

　　去年五六月间，龙洁勇经常泡在果园里，5月下旬要施磷肥，还得给果树剪枝、疏果。他这双习惯了敲键盘、握笔的手，磨得全是茧子。

　　当地的黄桃通常在7月下旬成熟，龙洁勇和伙伴们早在4月就开始布局：注册线上平台账号、联系物流、定做纸箱、营销造势……在黄桃成熟的季节，主播面前摆一排手机，同时在抖音、淘宝等几个平台直播。仓库里整整齐齐地摞着打包好的黄桃，负责质检、打包、发货的是已毕业的春晖社成员。花了20多天，这支团队就卖出了40多万斤黄桃，净利润约30万元。

　　就读于南京财经大学的龙洁勇，还是大学生联络站负责人。2022年年初，团松桃县委在北京、南京、重庆等松桃籍大学生较多的城市成立联络站，直接联络4万多名松桃籍大学生。带货，只是松桃春晖社工作的一小部分，除此之外，该社还助学济困，并成立“春晖研学”项目在沿海地区招募家庭到松桃县访学。

　　第一次办研学活动时，同学们写文案、做推广、筹划路线、制定价格、招募参加者。曾小芳担任导游，她带着十几组从江苏远道而来的家庭，一起参观农场、体验耕种，在当地小学上一次课，和小学生们一起参加篝火晚会。

　　杨政森说，通过改革，乡友“朋友圈”变成了团属组织。而龙洁勇、曾小芳这样的大学生原本是团委的服务对象，如今也成为一支强大的工作力量。

　　团委的“磁力”

　　县域改革以来，团县委像一块磁铁，吸引了越来越多的年轻人。

　　去年1月，当时还是大一新生的吴晓芬放寒假回家。她注意到很多朋友在转发“招募乡镇团委副书记”的信息。这是团雷山县委新推出的活动，吴晓芬报名应征。

　　吴晓芬要联系大学生，向大家宣传返乡创业政策，她把同学拉进群，然后同学带同学，微信群里的人越来越多。作为社区工作人员，吴晓芬也需要承担团委之外的工作。吴晓芬和社区同事去社区幼儿园教孩子做手工，还帮孤寡老人打扫卫生……吴晓芬没觉得这些工作枯燥，她喜欢边干活边跟老人聊天，“就像跟家里老人聊天一样”。

　　南京师范大学研二学生袁再燕担任达地乡兼职团委副书记已有1年。袁再燕觉得自己以前不擅长与人交往，而兼职团委副书记正是一次锻炼自己的机会。她说：“很高兴有这个平台，能为家乡做点事情。”

　　给年轻人带来成就感

　　担任兼职团委副书记后，吴晓芬和社区的年轻人一起参加过团雷山县委组织的参观活动。一天早上，他们来到脚尧村，看着这个有大片茶园的村庄，感觉发展得比其他村子好些。

　　吴晓芬听说，这里海拔高，过去修路很难，因为小型挖掘机开不上去，当地村民就把它抬上坡。吴晓芬难以想象人们怎能搬得动它，也终于感受到在雷山县颇为出名的“脚尧精神”。

　　20岁出头的龙洁勇原先有些内向，如今沉稳了许多。他说，今年打算把“黔货出山”和春晖研学的品牌做大，这样能有更多的资金继续帮助孩子们，还能提高资助金额。

　　帮助家乡的人们，给这些年轻人带来很多成就感。采访中，很多年轻人表达过类似感受。他们喜欢这个能为家乡做事的平台，也在服务家乡的过程中看到了自己的成长和变化。

　　除了松桃县、雷山县的尝试之外，在贵州各地，共青团县域改革呈现出丰富的样貌。六盘水市水城区为主要承担村里青年工作的189名村（社区）团支部书记提供工资、社保等保障，使这些大学毕业生安心扎根基层，实现与基层“双向奔赴”。

　　石阡县龙井乡则招募了600多名农村团员作为团员联户长。去年年底，防疫形势严峻，有这600多名年轻人帮忙，全乡600多户重点人群的需求基本能在15分钟内得到回应。这些年轻人还为缺乏监护人的老人打扫房间、测体温、发放健康包，成了守卫老人健康的重要力量。

　　这些改革中一个个带着温度的小故事，组成了县域共青团基层组织改革的贵州答卷，不断书写出新的精彩。

　　（记者 李雅娟）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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