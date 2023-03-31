原标题：跑出当代青年的最好成绩

用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏。当代中国大学生，生逢盛世，重任在肩，敢想敢为。

中央宣传部、教育部近日联合宣传发布2022年“最美大学生”先进事迹。从科研平台，到世界舞台；从奥运赛场，到维和战场，10名来自各地各领域的“最美大学生”，用青春写下闪亮答卷。

他们中，有人醉心科研，勇攀高峰。

来自太原理工大学的王煜尘，28岁的年纪，已经3次入选中国南极科考队，成为中国极地科考史上在站时间最长的大学生。

搭建我国南极内陆首个无人值守的空间物理设备状态观测系统，完成我国最南纬度磁层与电离层耦合观测任务；改进自供能图像采集设备，创造北极高纬度浮冰区光学监测设备最长自主观测纪录……在南北两极，王煜尘的探索仍在继续。

2020年12月4日，中国量子计算原型机“九章”研制成功。作为核心技术骨干之一，中国科学技术大学博士生邓宇皓对自己能参与推动中国量子物理研究倍感光荣。

科研之余，邓宇皓还多次开展科普讲座，联合发起、组织“青年半月谈”等线上科学论坛活动。他希望有越来越多人投身量子物理的迷人世界。

他们中，有人自强不息，乘风破浪。

拥有悦耳的嗓音，却不幸因病截肢——在西北师范大学学习播音与主持艺术的赵德煜，用奋斗弥补生命中的不完美。

“不断试探自己能力的最高顶点。”参赛、调研、社会实践、志愿服务……克服身体缺陷，赵德煜从未停止行动的步伐，获得国家级荣誉8项，省级荣誉9项。

一名世界花艺大师，居然对花粉严重过敏。曲折的故事，却是第46届世界技能大赛花艺项目中国国家队教练组唯一的“00后”成员、上海应用技术大学学生陆亦炜的真实经历。

因为热爱，所以无畏。19岁时，陆亦炜获第45届世界技能大赛花艺项目世界冠军。如今，他又在为推广中国花艺文化而努力。

作为2022年“最美大学生”中年龄最大的一位，中国人民大学新闻学院博士生周晓辉的人生厚重多彩：本科期间参军入伍，参加抗洪抢险荣立三等功；退役后创办“一号哨位”新媒体传播军旅文化，多次组织拥军爱军志愿活动；回到学校攻读博士学位，被选拔为北京冬残奥会火炬手……

“我将以专业特长继续为强军事业贡献自己的一分力量。”青春的远征上，周晓辉壮心不已。

他们中，有人勇担大任，不负人民。

张雨霏，家喻户晓的东京奥运会两金两银获得者，也是东南大学体育系硕士生。赛场上，她摘金夺银、分秒必争；赛场外，她热心公益事业，关注青少年教育。

3岁接触游泳、17岁打破青年世界纪录、23岁成为奥运冠军。正备战杭州亚运会和巴黎奥运会的张雨霏，还将继续丰满自己耀眼的履历。

为国争光是服务人民，挺身而出也是服务人民。贵州警察学院学生王金磊，用行动诠释警察本色。

2021年1月，王金磊冒险独自解救一名因车祸被困群众；同年8月，酷暑下他爬入车底救助一名老人。作为一名预备禁毒警察，他在见习期间就协助侦办吸贩毒案件5起，协助抓获吸贩毒人员11名。

他们中，还有人代表中国，沟通世界。

2022年2月，清华大学博士生刘迪波被国际奥委会主席巴赫亲自授予奥林匹克徽章。他在冬奥会期间提供细腻服务，用热情向世界传递友谊之光。

成为北京冬奥志愿者前，刘迪波还是清华大学博士生讲师团金牌讲师。他激情洋溢、深入浅出地讲述乡村振兴、人民文艺、清华校史，两年时间里，共开展了50余次宣讲，累计覆盖校内外11000余人次。

音乐是世界共通的语言。中央音乐学院硕士生曾韵对此有着切身感受。作为一名土生土长的青年古典音乐演奏家，他与他手中的国产圆号每每让世界惊艳，已获得13项国际大赛荣誉。

2022年，曾韵被任命为柏林国家歌剧院管弦乐团圆号首席，成为中国本土培养的、担任国际一流乐团管乐首席的第一人。

巾帼不让须眉。中国第20批赴黎巴嫩维和部队中有4名蓝盔女兵，苏州经贸职业技术学院专科生戴正勤便是其中一员。

服役5年间，她成为出色的扫雷手，获“四有”优秀士兵等荣誉；执行任务之余，她积极与当地妇女儿童交流。她说：“我们不仅是雷场上的蓝盔战士，也是架起与当地妇女儿童沟通桥梁的使者。”

青年者，人生之王，人生之春，人生之华也。

以“最美大学生”为代表，中国学子正在青春的赛道上奋力奔跑，跑出当代青年的最好成绩。

（新华社北京3月30日电 记者徐壮）

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