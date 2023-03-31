本报记者 丁雅诵

近日，中共中央宣传部、教育部评选出10名2022年“最美大学生”。他们立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

矢志科研、勇攀高峰，用行动践行使命担当

中国第三十八次南极考察队队员、太原理工大学电气与动力工程学院博士生王煜尘认真学习了党的二十大报告，深有感触：“加快实现高水平科技自立自强，新一代极地人要以实际行动为国家作出更大的贡献。”

从南极边缘到内陆，跨越极昼和极夜，支撑王煜尘的，是心中科研报国的理想信念。聚焦国家极地战略，研发极区专用装备5套，成功实现我国最南纬度磁层与电离层的耦合观测，创造北极高纬度浮冰区光学监测设备的最长自主观测纪录……王煜尘不仅是中国极地科考史上在站时间最长的大学生，也彰显着当代大学生“强国有我”的使命担当。

把青春奋斗融入祖国的科技事业，也是中国科学技术大学物理学院博士生邓宇皓的理想。作为核心技术骨干，他在“九章”和“九章二号”光量子计算原型机的研制中作出突出贡献，助力我国进入量子计算世界第一方阵。

2021年11月21日凌晨2点，中国科学技术大学东校区的一间实验室发生漏水，威胁到研制“九章三号”的重要仪器设备。深夜仍在实验室工作的邓宇皓和几名同学及时发现险情，紧急处置，避免了重大经济损失，保障了重大科研任务的进度。

在职业技能的舞台上，上海应用技术大学生态技术与工程学院本科生陆亦炜精益求精，展现出大国工匠的精神风貌。作为中国花艺国家队中唯一的00后，陆亦炜身上的韧劲与热忱令人钦佩。

在俄罗斯喀山世界技能大赛花艺项目中，陆亦炜的作品获得全场最高分，为中国赢得一枚宝贵的金牌。“金牌是一个新的起点，未来我希望拓展国内的花艺设计理念，在花艺基础上，融入东方文化。”陆亦炜说。

顽强拼搏、刚健有为，在奋斗中实现出彩人生

奋斗路上，大学生们保持积极昂扬的状态，放飞青春梦想，实现出彩人生。

他们中有见义勇为的王金磊。2021年1月，贵州警察学院侦查系本科生王金磊路遇一起严重的交通事故，司机生命安全受到严重威胁，漏油车辆还有爆炸危险。王金磊没有丝毫犹豫，一边疏散群众，一边开展救援，冒险进入车辆破拆，成功营救出被困司机。

同年8月，王金磊路遇一名老人遭遇车祸被困车底。他爬入车底，卧在滚烫的地面上为老人止血，一直陪护老人直到其家属到来。“我愿意贡献自己的青春热血，守护一方平安。”王金磊坚定地说。

他们中有自强不息的赵德煜。2016年，赵德煜被诊断出骨癌，遭遇截肢，但他并未放弃，不仅战胜了病魔，更活出了自己的精彩。进入西北师范大学传媒学院播音与主持艺术专业学习后，赵德煜不断挑战自我，参与演讲、主持等各种比赛，还积极参加暑期“三下乡”等实践调研与志愿服务。

参加志愿服务活动时，腿部长时间与义肢摩擦，常常令赵德煜感到疼痛。但每当有人问起他为什么这样做的时候，他总是说：“淋过雨的孩子会更想为别人撑伞。”

他们中还有争当事业闯将的周晓辉。本科期间，中国人民大学新闻学院博士生周晓辉参军入伍，退役后，他运用所学专业知识创办新媒体账号“一号哨位”，传播军旅文化，致力于新时代国防教育。

在此基础上，周晓辉探索创业之路，组建运营团队，在新媒体领域进行深度拓展，吸引很多在校学生和退役军人加入团队。“我希望保持当代大学生和退役军人的使命感、责任感，用专业特长继续为强军事业贡献自己的一份力量。”

自立自信、为国争光，向世界展现中国风貌

东京奥运会上，中国女子游泳运动员张雨霏以2分03秒86的成绩夺得女子200米蝶泳金牌，创造了新的奥运会纪录；在女子4×200米自由泳接力决赛中，张雨霏与队友团结协作，力压强敌获得金牌并打破世界纪录，让五星红旗高高飘扬在东京上空……

荣誉的背后，是张雨霏一次次突破自我的拼搏，而这种体育精神也成为她青春的亮丽底色。赛场外，张雨霏没有放松自己的学业，被保送至东南大学体育系读研；她热心公益事业，关注乡村教育……“人生万事须自为，跬步江山即寥廓。”张雨霏说，在接下来的比赛中，她将继续全力冲刺、为国争光。

中央音乐学院管弦系硕士研究生曾韵，用一支圆号向世界展示了中国自信。自2011年就读中央音乐学院附中至今，他获得了13项国际大赛荣誉，号声响彻国际一流舞台。

曾韵是一位完全接受本土培养的青年古典音乐演奏家，他手中奏响的那支圆号，也是国产品牌。“百分百中国制造”的文化自信，是他在国际舞台上最闪耀、最自豪的标签。“当我和祖国联系在一起的时候，我感到无比自豪。”这是曾韵对祖国的深情告白。

在北京冬奥会期间，清华大学环境学院博士生刘迪波担任奥林匹克大家庭助理志愿者，一对一陪同夏季奥林匹克项目国际单项体育联合会主席的在京行程。一个月左右的时间，刘迪波向外国友人传递出了中国青年的友善、团结与自信，讲述了一个个“人类命运共同体”与“更快、更高、更强——更团结”交相辉映的故事，被国际奥委会主席巴赫授予奥林匹克徽章。

在中国第二十批赴黎巴嫩维和部队中，苏州经贸职业技术学院电子商务与物流学院专科生戴正勤，通过层层选拔，成为部队中仅有的4名蓝盔女兵之一。2021年8月，她前往黎巴嫩任务区执行为期一年的扫雷任务，把最美的青春绽放在国际维和战场上。执行任务之余，她还积极与当地妇女儿童交流。戴正勤说：“讲好中国故事，传播中国文化，我们要向世界展现中国青年的风采。”

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)