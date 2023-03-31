本报记者 黄 超

中共中央宣传部、教育部近日联合发布2022年“最美高校辅导员”先进事迹。10位“最美高校辅导员”坚守立德树人一线育人育心，努力做好大学生的知心人、热心人、引路人，展示出高校辅导员队伍砥砺奋进、初心如磐的精神风貌。

突出思政教育实效

作为最贴近学生学习生活的人，高校辅导员是处在思政教育前沿、对大学生进行价值引领的骨干力量，是落实立德树人根本任务的重要依托。

山东科技大学电气与自动化工程学院党委副书记范俊峰，在教育一线从事团学工作20年。近年来，网络平台成了范俊峰与学生加强沟通的桥梁。他化身“网络主播”，组织云端“创新创业大讲堂”“足迹论坛”等主题活动，将思政教育浇灌到每个学生的心田。

尼加提·艾买提是中南财经政法大学工商管理学院辅导员，也是“尼加提·雪莲花志愿服务队”的发起者。服务队吸引了来自全国1437支分队的7897名志愿者参与，累计工时7万余小时。尼加提·艾买提采取“学习—实践—引领”模式，推出“雪莲花阳光心灵伴行计划”“大学生阳光助老伴行计划”等一系列志愿服务项目，探索体验式思政教育，激发正能量。

“面向大学生的思政教育要与时代发展结合，与学生实际结合。”北京科技大学马克思主义学院团委书记孙晓丹积极践行“大思政”育人理念，引导学生在理论与实践的结合中坚定理想信念。她多次组织学生开展“中国精神寻访”等社会实践活动，派出团队50余个，累计参与师生千余名，制作完成的20余部微电影在网上广为传播。

创新讲好红色故事

用好红色资源、讲好红色故事。作为新时代高校辅导员，肩负着守好红色根脉、教育引导大学生永远听党话跟党走的重要使命。

“弘扬雷锋精神，就是要引导学生树立正确的理想信念、价值理念、道德观念。”辽宁石油化工大学团委副书记孔祥慧坚持用小故事讲大道理，成为讲授雷锋精神的“金牌教师”。她成立新时代雷锋精神种子培育工作室，每年为大学生开展讲座超百场，培育了一大批“种子”，其中142人参军、131人支援边疆，到祖国和人民最需要的地方建功立业。

西安邮电大学马克思主义学院辅导员刘洋创新“党建+”模式，实施党建带动、骨干带动、活动带动“三个带动”。一方面，带领党员开展红色精神谱系宣讲、红色精神谱系知识竞答、红色精神谱系图绘制等主题活动，宣讲团进课堂、进公寓、进社区、进农村宣讲80余场。另一方面，构建榜样选树、榜样宣传、榜样学习、榜样提升四位一体的系统化教育模式，将红色实践与思想引领、专业教育、价值观培育相结合，有机融入大学生培养全过程。

常徕在湖南农业大学商学院从事一线专职辅导员工作20年，始终保持思想政治教育的激情，积极创新教育方式，用深受年轻人喜爱的方式讲授党课。他探索出“艺术思政”新路径，用原创歌曲开展思政教育，创作思政教育歌曲100多首，影响大学生群体超过10万人次，网络传播量近千万。创作并演唱说唱音乐专辑《1921—2021》，讲述中国共产党成立百年的伟大成就，振奋人心的歌曲将党的百年奋斗足迹刻印在学生心中。

助力学生成长成才

“把辅导员当事业干，把学生当亲人看”，细读这些辅导员的先进事迹，可以发现他们都有一个共同的特征，那就是喜欢与学生待在一起，找准每个学生的成长“频道”，全心全意为学生解决学习生活之惑，因此赢得了学生们的爱戴。

大一学年，坚持先于学生一步到达早自习教室；大二大三学年，每周至少10次深入课堂，关心学生上课状态……电子科技大学光电科学与工程学院辅导员李毅带的学生所学专业课程难度大、内容多、更新快，每年都有不少学生出现学习不适应的现象。从担任辅导员第一天起，李毅致力于为学生发展提供科学有效指导。“感谢李老师的陪伴，让我的心态好了很多，学习方法也更加科学！”学生杨帆说。

在创业创新、就业指导等实践方面，多位辅导员用智慧与汗水助力学生成长成才。安徽工业大学冶金工程学院党委副书记杨建发起成立学院“创新创业试点班”，试点班学生的创意、设想累计达4万余条，申请专利460项，授权专利400余项；塔里木大学辅导员李丹丹创办“胡杨校友助学工程”，围绕“物质帮扶+公益、思想关怀+助学、就业指导+成才”开展在校生助学筑梦工作；南昌大学人文学院党委副书记胡邦宁连续18年组建暑期社会实践队伍共50余支，带领学生前往江西、贵州等地深入基层农村，指导学生获“榜样100”全国优秀大学生社团、挑战杯大学生科技作品竞赛一等奖等荣誉……

大学生的成长不是一日之功，需要高校辅导员不断引导和帮助。10位辅导员纷纷表示，自己身处一个广阔的平台，这是一个富有意义、大有可为的舞台，当前，要当好党的二十大精神的“践行者”“宣传员”，把道理讲深、讲透、讲活，与大学生一起成长，书写动人的教育华章。

《 人民日报 》（ 2023年03月31日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)