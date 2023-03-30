人民网北京3月30日电 北京市大兴区人工智能助推教师队伍高质量协同发展项目推进会日前举办。会上，大兴区教委发布辖区内14所人工智能助推教师队伍建设试点学校，包括大兴区第一中学教育集团、大兴区翡翠城小学教育集团、大兴区清城小学教育集团以及大兴区教师进修学校等多所中小学，涵盖集团校、直属校、农村校、优质校等各个层面。

会上，教育部教师工作司司长任友群以《推进数字化转型 赋能高质量教师队伍建设》为题作主旨报告，从认识和把握数字时代对教育和教师队伍建设的新要求、推进教师队伍建设数字化转型的主要工作等方面，系统阐释了人工智能与教师队伍建设深度融合的时代意义和具体方向。

北京市大兴区人民政府副区长周冲在讲话中表示，大兴区将以采取区内试点校先行先试、“政府-企业-区域-学校-专家”协同推进的方式，以点带面，推动教师教育资源的智能升级，满足新时代教师高质量发展需求，为教师专业发展打造良好生态圈。同时，积极探索人工智能助推教师发展、助力教育质量提升、促进教育均衡发展的大兴路径，形成具有大兴特色的实践经验。

2021年，教育部启动第二批人工智能助推教师队伍建设试点行动。同年9月，北京市大兴区获批成为试点单位，并成功立项“大兴区人工智能助推教师队伍高质量协同发展项目”。经过一年多的时间，该区在人工智能助推教师队伍建设领域开展了多样的探索性活动。

北京市大兴区教委副主任寇国新介绍，大兴区人工智能助推教师队伍建设行动试点工作规划实施八大工程和十六项任务。项目实施以人工智能、大数据技术为依托，以推进“三个课堂”建设和应用模式研究为抓手，旨在通过应用创新和机制创新，实现教师培养环境创新、教师培养模式创新和教师管理评价创新，提升教师人工智能教育素养，实现智能教学、智慧教研、智慧培训和精准评价。

当天，北京市大兴区新源学校校长李伟明、北京小学翡翠城分校校长张文凤、新源学校教师刘梓桐等试点学校教师代表，围绕“AI赋能教师 创新变革教育”“人工智能助推集团优质均衡发展”“从‘代数式’出发”等话题进行了经验分享。（李依环、实习生遇镜霖）

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