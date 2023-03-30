原标题：校园足球成中青赛“主旋律”

经过6天上百场的角逐，第二届中国青少年足球联赛（以下简称“中青赛”）南部赛区预选赛（男子高中年龄段U17组）3月27日分别在贵州省黔南州都匀市、广东省梅州市、江西省赣州市定南县落幕。中国青少年足球联赛赛事办公室执行秘书乔岱虎对此表示，校园足球队参赛数量增多、赛事进校园是本届中青赛的最大亮点。

中青赛2022年首次举办便创下国内青少年足球赛事比赛规格、竞赛水平、参赛规模之最。仅男子U17组，就有152支球队报名参赛。完全开放、不设壁垒的报名条件也激发了各学校、体校、青训机构、职业俱乐部梯队更踊跃的参赛热情。2023年，该组别的报名球队超过200支。为了让更多的孩子有机会参与到比赛当中，赛事组织者今年将比赛分为两个阶段进行：第一阶段为预选赛阶段，共分为南部、中部和北部三个大区，经过淘汰后将有40支球队与第一届中青赛24强一起进入第二阶段，也就是全国总决赛64强赛阶段。

新增加的U17组预选赛不仅吸引了许多学校球队参加，还将部分小组的比赛设在中学校园，从而让这项青少年比赛真正成为校园足球的一部分。

据介绍，首次报名参加中青赛的贵州都匀一中开赛前向组委会提出，他们愿意承接部分比赛，将球队食宿、比赛都放在本校。他们的申请得到主办方的许可，从而让中青赛第一次走进校园，走进在校师生、青少年球迷中间。谈到在“主场”的比赛，都匀一中校长金大城说：“这是都匀一中第一次成为全国性赛事的分赛场，对高中阶段的学生来说，能够在学校看到自己球队的比赛，大家都很开心，有力促进了我们校园足球的发展。”

在都匀赛区，重庆南开中学、长沙市一中等队伍都参加了首届比赛，而“东道主”都匀一中，泸州天府中学等学校则是首次参赛，另外还有来自广东、湖南、河南、海南的队伍。在这些队伍当中，有着102年足球传统的重庆七中格外引人注目，他们不仅是唯一一所派出两支球队参加比赛的学校，而且他们的两支队伍都从小组出线，获得了向全国赛64强冲击的机会。

有意思的是，重庆七中两支队伍的教练班子为同一套人马担任。据介绍，这种一校两队教练共享的做法，主要出于正式比赛期间群策群力的必要。实际上，重庆七中的教练团队庞大，该校共有9名在职在编的足球专业教师，4名有职业足球履历的外聘教练，还有1名来自法国的外籍教练。

重庆七中教练汪滔介绍，该校从初一到高三，每个年级都有一个26至28人的足球特长生小班。他自己担任高一足球班的主教练、班主任，还上着同年级的体育课。而另一位教练冉蔷曾效力于红岩、力帆职业队，在担任七中高中部足球负责人之前，曾是重庆两江竞技俱乐部的预备队教练。

冉蔷说，他很高兴可以率领自己的队伍在中青赛上迈进一大步，“这届的赛事组织感觉比上次更成熟、更周全，球队在都匀过得很舒适，比赛的过程也很享受。”

另外几支参赛队的教练均表示：随着赛程赛制的进一步优化，表现出众的球队将拥有更多享受比赛的机会，而实力不济的球队也能在大区预赛中与更高水平、不同风格和属性的对手过招。

乔岱虎向记者表示，今后，中青赛将朝着赛程赛制更为优化、体教融合程度更高的方向发展。（记者 王东）

(责编：李依环、熊旭)