原标题：把道理讲深、讲透、讲活

“推动党的二十大精神全面贯穿、有机融入大中小学思政课教学，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，把道理讲深、讲透、讲活。”近日，四川省委教育工委、省教育厅印发2023年工作要点，其中重点推进的10个重大项目中，排在第一、第二位的分别是“时代新人铸魂工程”和“‘大思政课’建设工程”。

近年来，四川着眼于培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，下大力气推进“大思政课”建设，充分调动全社会力量和资源凝聚育人大师资、建好课堂主渠道、善用社会大课堂，创新打造“行走的思政课”，把大道理讲到学生心坎上，有力提升了铸魂育人的针对性和有效性。

凝聚育人大师资

前不久，四川2022年思政工作“年度人物”评选结果公布，电子科大马克思主义学院院长吴满意获评“四川学校思政课教师年度人物”。自1985年从事思政教育工作至今，吴满意从未离开过讲台。他说，学院把教师培养当作“第一工程”，通过学校、学院、教研室“三位一体”的工作机制，推进思政课教师“铸魂”，当好学生“引路人”。

办好思政课，关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。四川推进各学校配齐配强保障好思政课教师和辅导员队伍，并通过建设“高校思想政治教育名师工作室”、评选思政工作“年度人物”等方式，激发思政教师和辅导员的积极性、创造性，凝聚育人大师资。

在各方合力推动下，四川专职思政课教师、专职辅导员的队伍数量、质量明显提升。四川省教育厅相关负责人表示，将建立以“岗前培训、日常培训、校外培训、调研实践、挂职锻炼”为主要形式的培养体系，大力支持思政教师队伍学历和能力提升。

建好课堂主渠道

去年9月，新学年开学之际，四川省大学生“开学第一课”如期开讲。课堂以层层推进的“田间稻香”“三苏初心”“远大前程”“国之大者”4个篇章，引导同学们争做堪当民族复兴重任的时代新人。当天，全省高校210万名师生收听收看直播，各平台点赞量超1000万。

四川聚焦“大思政课”的“课程”属性，着力建好用好思政课课堂教学这一主渠道。除“全省同上一堂课”这样的示范性课程外，四川还鼓励各高校跨教研室、跨学院、跨学校开展集体备课、交流经验和示范教学活动，通过分层、分类的“头脑风暴”，形成了一批面向全省的“指导性教学设计”和“示范性教案”。

在各学校建强思政课课程群、拓展课堂教学内容、创新课堂教学方法的基础上，四川高等教育智慧教育平台按照“专业课程+特色专区”的思路，汇集精品课程资源，为专业教学、人才培养及教师研修等提供辅助和支持。截至目前，优质课程资源已上线1425门，涵盖12个学科门类84个专业类。

善用社会大课堂

四川着力推进思政小课堂与社会大课堂有机结合，让学生在广阔天地中去实践、去锻炼、去感悟。

2022年8月，首批“大思政课”实践教学基地名单公布，四川19家单位入选。今年，四川提出将用好19家全国首批“大思政课”实践教学基地，创新打造“行走的思政课”。当前，各学校各基地正加强对接联系，着力打造服务“大思政课”实践教学的优质服务平台。

作为四川19家入选单位之一的“两弹城”，原为中国工程物理研究院院部机关所在地，是我国继青海之后第二个核武器研制基地的总部。邓稼先、于敏、王淦昌等一大批科学家曾在此隐姓埋名，打造守护祖国和平安宁的“国之利器”。近年来，“两弹城”积极配合学校开展研学实践，成为深受师生欢迎的研学实践教育基地。

“用好史料，讲好故事，让学生在这里上好大思政课。”“两弹城”相关负责人说，“未来的科学家和国家栋梁，就在其中！”（记者 周洪双）

(责编：李依环、熊旭)