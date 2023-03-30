据中国驻爱尔兰大使馆微信公众号消息，近日，由中国驻爱尔兰大使馆主办、全爱学联承办的2023年“平安留学进校园”讲座以线下线上相结合的方式在都柏林大学孔子学院举行。驻爱尔兰大使何向东、使馆领事部和教育组负责人、爱尔兰当地华人警官和来自爱各高校留学生共计530余人参加了活动。

何向东鼓励同学们“读万卷书、行万里路”，在抓好学业的同时，从校园、实验室走出去，多和当地社会各界打交道，拓宽视野，提升认知，在了解爱尔兰文化的同时也把中国文化魅力传播出去。希望同学们牢记“平安留学”中的“平安”二字。如果把“留学”比作河的彼岸，那么“平安”就是过河的船与桥。学业很重要，但安全是第一位的。要做到平安留学，最重要的是强化安全意识、掌握安全常识，遇到情况时懂得如何处理，在必要时学会拿起法律武器维护自身合法权益。

使馆领事部、教育组负责人分别介绍了领事保护、协助和领事服务等方面的知识，通过剖析案例讲解了领保政策、求助程序和方式；介绍了在爱留学生应关注的主要信息平台和国家优秀自费留学生奖学金项目、国家建设高水平大学公派研究生项目以及“春晖杯”创新创业大赛等情况。郑冬冬警官通过实际案例，讲解了在爱防诈骗、防抢劫、防盗窃等方面的知识，介绍了预防租赁纠纷、应对交通事故和报警等方面的注意事项。留学生代表现身说法，分享了丰富的留学经验，提醒同学们注意隐私安全，还提供了一些防骗技巧和租房小贴士。

活动现场，同学们踊跃提问、积极互动。大家纷纷表示，“平安留学进校园”系列讲座非常有意义，为在爱广大留学生提供了解决问题与挑战的方案和途径，提高了留学生们的安全风险防范意识和应对能力，并感受到了来自祖国的温暖和关怀。

（来源：中国侨网）

(责编：李依环、熊旭)