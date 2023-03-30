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荷兰的节日

李依洋
2023年03月30日09:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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孩子讨糖是圣马丁节的传统之一。
　　网络图片

荷兰的冬天来得很早。日历刚翻过10月，“10点看日出，3点看夕阳”便成了日常。很长一段时间里，我还没上完一天的课，窗外已经漆黑一片。走在路上，头顶黑夜，再加之阴雨连绵，总让人感到“长夜漫漫”。在这样的环境里生活，人总要给自己寻些乐事。想来，荷兰的节日文化之所以非常有趣，也就不足为奇了。

早在冬日来临前，整个阿姆斯特丹就做好了准备。市中心的街道上悬挂灯串，形成一道道拱门，点亮了城市的边际线。临近运河的街道更堪称火树银花——灯串缠绕在树上、桥上，与运河中的倒影交相辉映，让人恍若置身童话世界。节日的氛围也在这素朴的暖橙色中逐渐烘托起来了。

绚丽的灯光都是为一年中最重要的节日做铺垫——圣诞节。或许是不甘于冬日漫长的等待，生性活泼的荷兰人有多种方式让寒夜热闹起来。

对了，荷兰人装扮自己的窗子非常值得一看！临街的房子窗户大，不少人家就用大型灯束点缀。我见过许多样式——驯鹿、星星、圣诞树……每逢路过总是忍不住多看两眼。越是临近节庆，街区的窗户就越是亮堂。一想到每扇窗后面都是一家团圆的灯火，我心中的思乡情就起了波澜。

圣马丁节也很有意思，我与它的相遇纯属“意外”。那天，听到有人敲门，我以为快递到了就去开门，门一开，外面站着几个小朋友。他们有些害羞地唱起歌来，声音怯怯，几乎听不出旋律，眼睛却亮晶晶地看着我，手里的小灯笼随着歌声微微摇晃。我随着节拍鼓掌，孩子的妈妈在身后笑得慈祥。我好奇地问：“这是节日吗？”妈妈笑着点头：“你得给他们一块糖。”

我很乐意！翻出糖盒，我从里面掏出几块大白兔奶糖。小朋友们捧着双手眼巴巴地等着，我俯下身，将奶糖放进他们柔软的掌心，解释说：“这是很经典的中国糖果，给你们也尝尝。”

圣马丁节后不出几日，是圣尼古拉斯节。这位“荷兰圣诞老人”也留着白胡子，身穿红色长袍，头戴画有金色十字的红色尖头帽子，还举着金色长杖。每年12月初，他从西班牙出发来到荷兰，骑着白马穿越荷兰的各个小城，跟小朋友们打招呼。那天我与朋友聚会，在西部小城哈勒姆看到人群聚集在市政广场上，“圣尼古拉斯”缓缓下马，登上早已搭好的高台。人群唱起歌来，他的跟班“黑皮特”们手里拿着灯笼，向四周撒糖。

糖果总是让孩子们开心的好东西。我早已不是小孩子，但在那天，我抓到的糖如同接受了这份节日的邀约，在寒冬中留住片刻童趣。

（作者系荷兰阿姆斯特丹大学新媒体与数字文化专业在读硕士）

(责编：李依环、熊旭)

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