新华社北京3月29日电 题：牢记育人使命 点燃青春梦想——记2022年“最美高校辅导员”

新华社记者

他们牢记为党育人、为国育才使命，为无数学生点燃青春的梦想与希望。

中央宣传部、教育部近日联合发布2022年“最美高校辅导员”先进事迹，讲述当代高校辅导员的教学故事，展现他们勇于创新、不懈奋进的精神风貌。

走访近200个家庭，写下近20万字的家访日记，发表论文30余篇……一个个数字，记录下辽宁石油化工大学辅导员孔祥慧的成绩与奉献。

自2006年参加工作以来，孔祥慧始终用忠诚诠释初心，用敬业成就梦想。她一方面把精力用在学生就业创业上，另一方面组织学生开展红色畅读、红色记忆等活动，赓续红色血脉，传承红色基因。

孔祥慧的风采，正是2022年“最美高校辅导员”的生动缩影。

他们，持续加强思想政治工作，努力培养志存高远的时代新人——

西安邮电大学马克思主义学院辅导员刘洋将思想引领、专业教育、红色实践、价值观塑造相结合，有机融入大学生培养全过程，带领该校党员工作站开展一系列主题活动，畅通思政教育“最后一公里”。

北京科技大学马克思主义学院团委书记孙晓丹多次组织学生围绕建党精神等开展社会实践活动，共派出实践团队50余支，形成300余万字调研报告、20余部微电影。

湖南农业大学商学院辅导员常徕积极创新教育方式，撰写党课讲稿近80万字，打造了30多堂精品党课。他创作思政教育歌曲100多首，影响大学生群体超过10万人次，网络传播量近千万次。

他们，探索教育教学新思路，搭建更加宽广的成才路径——

“攻克光刻机、光子芯片等技术难题，要有我们光电人的贡献。”电子科技大学光电科学与工程学院辅导员李毅聚焦课程学习和专业教育，每年开展主题活动100余场，引领学生成长为电子信息领域人才，所带学生近三年获国家级、省级科技竞赛奖励200余人次。

安徽工业大学冶金工程学院党委副书记杨建为推动学生走好创新创业之路，发起成立学院“创新创业试点班”，试点班学生的创意、设想累计达4万余条，申请专利460项。在他的带动下，学生创新创业的热情更加高涨、思路更加开阔。

南昌大学人文学院党委副书记胡邦宁连续18年组建暑期社会实践队伍共50余支，利用寒暑假带领学生前往江西、贵州、内蒙古等地深入基层农村，在基层服务人民，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

他们，注重对学生的陪伴指导，做学生成长道路上的引路人——

从教数十年，山东科技大学电气与自动化工程学院党委副书记兼副院长范俊峰始终坚持既要做学生的人生导师，更要做知心朋友的观念。他给学生提供资助，帮学生找工作，教会学生战胜困难的方法。对此，2014届毕业生周斌深有感触：“他对我们的照顾是无微不至的，总是在背后为我们撑起一片天。”

塔里木大学辅导员李丹丹则坚持立德树人，组织近百支团队，深入南疆开展精准脱贫志愿服务，在实践锻炼中激发学生的爱国情、报国志，培养了一批批扎根边疆、献身边疆的有用人才。

志愿服务舞台上，同样活跃着高校辅导员的身影。中南财经政法大学工商管理学院辅导员尼加提·艾买提发起成立“尼加提·雪莲花志愿服务队”，推出“雪莲花阳光心灵伴行计划”“大学生阳光助老伴行计划”等一系列志愿服务项目，吸引来自全国各地的数千名志愿者参与。

言为士则、行为世范。

一位位“最美高校辅导员”不断砥砺品格，增长传道授业解惑本领，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

(责编：胡永秋、白宇)