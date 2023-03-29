中国工程院院士、中国矿业大学（北京）校长葛世荣讲授2023年春季学期“开学第一课”。校方供图

人民网北京3月29日电 “党的二十大开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程。矿大学子要用实际行动，投身构建中国式现代化能源体系、推进世界一流能源科技大学建设的火热实践。”日前，中国工程院院士、中国矿业大学（北京）校长葛世荣以“担复兴大任 做时代新人，为构建中国式现代化能源体系做更大贡献”为题讲授“开学第一课”，200余位师生现场聆听授课。

葛世荣寄语道，当代青年是党和人民高度信任、寄予厚望的先锋力量，也是具有独特优势、享有时代机遇的受益群体，应以更加自信的态度、更加主动的精神，适应社会、融入社会、参与社会发展进程。同时，要干字为先、实字托底，坚持求真务实，敢于坚持真理，善于独立思考，在攀登知识高峰中追求卓越，在肩负时代重任时行胜于言，让青春在为祖国、为人民的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

大学是教育、科技、人才三位一体的高地。葛世荣指出，对于高校而言，要发挥特色优势，汇聚教育科技人才创新合力。一是发挥教育作用，扎实走好人才自主培养之路；二是聚焦科学研究，积极参与国家战略人才培养；三是加强统筹协调，推动教育人才科技一体化发展。

“党的二十大报告就能源资源安全做出战略部署，体现了中国式现代化能源体系的基本架构，是今后一段时期我校学科发展、人才培养和师资汇聚的重点方向，是我们建设世界一流能源科技大学的主战场、主阵地。”葛世荣表示，构建中国式现代化能源体系，为学校建设世界一流能源科技大学提供了重大机遇、重大舞台和重大课题。今后要继续解放思想，转变观念，抢抓机遇，面向如何构建中国式现代化能源体系，进行超前谋划、创新布局、重点突破，作出矿大的新贡献。

葛世荣希望同学们坚定理想信念，坚守目标航向，培养笃行品质，练就过硬本领，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗，在新的赶考之路上向历史和人民交出新的优异答卷。（李依环、实习生遇镜霖）

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