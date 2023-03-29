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传承红色基因 奋进伟大征程

延河联盟深入学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲交流会举办

2023年03月29日10:18 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月29日电 （记者郝孟佳）近日，由中国人民大学马克思主义学院主办、中国人民大学马克思主义学院博士生宣讲团承办的“传承红色基因·奋进伟大征程”延河联盟深入学习贯彻党的二十大精神宣讲交流会举办，来自“延河联盟”的中国人民大学、北京理工大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学、延安大学等9所院校的学子代表共同参与了交流活动。

中国人民大学党委学生工作部（处）副部（处）长吴自强在开场致辞中表示，今年是“延河联盟”成立四周年，本次活动是有效整合联盟内高校平台的优质思政资源、为同学们提供优质培养交流平台的一次尝试，也是学生们学习宣传贯彻党的二十大精神往深里走、往实里走的一次实践训练，体现了九校青年学子的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

谈到如何做好理论宣讲，中国人民大学马克思主义学院副院长宋友文表示，要以正确政治方向为引领、以扎实学术研究为基础、以创新表达方式为抓手，学懂学深学透马克思主义中国化、时代化的最新成果，以受众喜闻乐见的形式宣传党的奋斗征程、理论创新和伟大成就。

记者了解到，活动的宣讲和交流环节由“传承红色基因，践行初心使命”“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”“弘扬红色精神，续写时代华章”三个分议题组成，9所高校的9位讲师各展其才，展现了高校青年学子传承红色基因、奋进伟大征程的昂扬面貌。

据悉，中国人民大学马克思主义学院博士生宣讲团（以下简称“宣讲团”）于2019年成立，宣讲团在全校范围内广纳英才，现已组成一支囊括马克思主义学院、经济学院、新闻学院、哲学院、文学院、环境学院等跨学院专业、跨学段层次的宣讲队伍。近年来，宣讲团先后赴全国20余个省市开展了700余场理论宣讲和实践调研活动，对象覆盖全国大中小学、党政机关、企事业单位、基层群众和消防官兵等群体，累计辐射线上线下听众逾500万人次。

(责编：李依环、熊旭)

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