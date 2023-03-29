本报电 （记者孙亚慧）3月23日，2023（第九届）中国海归创业大赛在北京正式启动。本届大赛以“创新驱动·海创中国”为主题，通过模式创新、资源拓展和服务延伸，汇集优秀留学回国人才，激发创新创业创造活力，为实施创新驱动发展战略提供动力。

中国海归创业大赛是在科技部、教育部、人力资源和社会保障部、致公党中央、中国科协的共同指导下，由中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会发起举办的专门面向海归创业的全国性活动。大赛自2015年举办以来，共吸引4000余个海归项目团队报名参赛，发掘出一批技术先进成熟、市场前景良好的创业项目。其中，入围和获奖项目集中于战略新兴产业领域，有70多个项目在赛后获得投资累计超过30亿元，芯启源科技、圆周率软件、荣湃半导体、楚航科技、栈略数据等一批企业正逐步成长为行业内代表。

据了解，大赛聚焦“科创+金融+产业”，组建规模为10亿元的专项基金，吸引了100余家金融投资机构参与关注赛事，给予参赛项目股权投资、金融信贷支持。大赛将组织“海创中国”英才行及专场对接洽谈活动，设立“中国海归创业大赛江苏服务基地”。同时，将汇集百余名“中国海归创业导师”，通过“海创中国”导师行活动和常态化机制，为参赛项目持续提供专业辅导和融资对接、产业合作、市场拓展、资源协调、宣传推广等创业陪伴服务。

“我们将在资源整合、需求对接、服务支持等方面做进一步探索，致力于打造开放合作平台，更好发挥资源互通和创新协同作用。”大赛主办方代表、中国技术创业协会副理事长兼留学人员创业园工作委员会秘书长郎靖说。

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