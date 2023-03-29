本报记者 孙亚慧

李秀婷（持试纸者）与学生查看实验数据。

受访者供图

朱毅豪（前排右一）与团队成员。

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2019年4月，作为深圳第一个海归人才公益服务平台，“海归岛”在广东省深圳市宝安区正式“开岛”。数据显示，截至今年2月，“海归岛”已累计吸引142个海归创业团队入驻，吸纳投资超2亿元。

以“大湾区海归创业就业服务第一站”为定位，如今，这里已成为深圳引才引智、惜才爱才的一张亮丽“名片”。

“我选择来深圳做科研，正是被这里的引才氛围吸引”

不久前，2022年“科创中国”青年创业榜单—深圳U30榜单正式发布，来自“海归岛”的3名创业者成功入选，深圳大学高等研究院研究员李秀婷是其中之一。

李秀婷本科及硕士阶段就读于四川大学，博士毕业于英国牛津大学，专业是物理与理论化学。2019年回国后，她入职深圳大学高等研究院，同年入选深圳市“孔雀计划”海外高层次人才。

“孔雀计划”是深圳2010年10月推出的高技术人才引进项目，重点围绕深圳经济特区发展战略目标，以推动高新技术、金融、物流、文化等支柱产业，培育新能源、互联网、生物、新材料等战略性新兴产业为重点，聚集一大批海外高层次创新创业人才和团队。

“深圳是一座创新之都，我选择来深圳做科研，正是被这里的引才氛围吸引。这里给予了我很大的学术自主权和充足的经费支持，让我可以自己组建团队，安心搞科研。”李秀婷说。

来自香港的朱毅豪是毕业于香港城市大学的一名博士，他也入选了“科创中国”青年创业榜单—深圳U30榜单。去年7月，“宝安区港澳台青年创新创业园区”落地“海归岛”，朱毅豪带领团队入驻，他希望能以大湾区作为跳板，进入更广阔的内地市场。

撒哈拉沙漠的银蚁拥有特殊的毛发结构，可以让皮肤自行冷却，适合在酷热环境中生存，这给了朱毅豪团队灵感。“几年前，我们就想设计出一种能涂在屋顶或外墙的材料，可以使整个建筑物降温，降低空调使用，实现绿色低碳节能的目标。”朱毅豪说。

“希望能结合大湾区的产业链优势，做好技术推广”

经过不断试验与改良，朱毅豪团队将成本高昂的制冷技术转化为价格相宜的产品，推出第一代商业化产品——无电制冷涂层iPaint，即“被动式辐射制冷”。

“将无电制冷涂层覆盖在建筑物上，被动式辐射制冷技术能反射绝大多数太阳光，同时有效地将热量以中红外光向外辐射，从而起到降温效果。”朱毅豪说。

据朱毅豪介绍，在香港，他团队的无电制冷技术已在20余个案例中使用，成功为合作方节省超20万度电，减少116吨碳排放，相当于种植了约3万棵树。这让他对自己逐梦大湾区、在内地创业更有信心。

“我们已经在深圳研发了第二代制冷油漆，能对可见光进行选择性吸收，让它反射更多紫外线光和近红外光。同时，我们也会推出瓷砖、纺织品等多种类产品，希望能结合大湾区的产业链优势，做好技术推广，为实现双碳目标贡献一份力量。”朱毅豪说。

在深圳大学高等研究院，李秀婷课题组目前的研究方向主要为纳米电化学，同时，团队在量子点电分析领域取得了一系列研究进展。“量子点被广泛应用在光电器件、太阳能电池等领域，在这些应用中，量子点的电子结构对量子点所表现出的优越光电特性至关重要。我们的研究可以更有效地检测量子点的电子结构，从而推动量子点相关器件的应用。”李秀婷说。

“之前一次次挫折其实是在给未来筑基，要有足够的信心”

在牛津大学留学时，李秀婷师从英国皇家化学会会士、国际著名电化学专家理查德·G·康普顿教授。“老师一周7天都在办公室，周末也在。早上七八点钟他就到了，比我们所有人都早，傍晚六七点钟再离开。学生如果有问题要请教，不必提前发邮件，直接去办公室找他就行。如果老师当天特别忙，他会在门上挂一个牌子，上面写着‘今天有事，请不要打扰我’，学生就不会去敲门了。”李秀婷说。

导师治学严谨，许多习惯也潜移默化地影响着李秀婷。在学校的授课安排上，她要给硕士研究生上电化学课，也要给本科生上分析化学课，其余时间她就在实验室里，随时准备为学生答疑解惑。在李秀婷看来，带着学生做实验的同时，也是帮助学生更好地理解和接受科学训练思维的过程。

“做科研出成果需要耐心，也需要运气。有的学生可能做了一段实验之后没出结果，感到灰心丧气，心态就有了波动，我需要及时开导、引导他们。坦白说，我当学生的时候也有过类似情绪，做研究的大部分时间都在面对失败，但是，换个角度想，之前一次次挫折其实是在给未来筑基，要有足够的信心。”李秀婷说。

在“海归岛”，李秀婷团队的技术可以用于开发新型光电转换器件，也能以量子点纳米材料及器件为核心技术，开发清洁能源。创业这条路上，她还是“新兵”。

“我们要持续加大技术创新，提高产学研用协同创新效率。这不是一条容易的路，但我相信，只要坚持走下去，下的苦功夫不会负人。”李秀婷说。

(责编：郝孟佳、李依环)