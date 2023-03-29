原标题：江西团组织为留守儿童建起爱的港湾

在江西省泰和县洲尾村童心港湾，孩子们争先恐后地将亲手制作的七彩灯笼递到“童伴妈妈”面前。很快，在广东打工的王军（化名）就在微信群里，看到儿子拿着手工作品的照片。这样的童心港湾，2021年时江西只有26个。

一年多前，团江西省委开始在全省范围内推广建设童心港湾，通过选配一名“童伴妈妈”，提供亲情陪伴、情感关怀、自护教育等一系列服务，关爱留守儿童成长。

2021年12月至2022年9月，江西童心港湾从26个增长到1857个，服务在册留守儿童从700人增长到6.2万余人。短短9个月时间，江西实现了团组织服务留守儿童的“核裂变”式反应。

高位推动

2022年初，团江西省委提出一年时间筹建1400个童心港湾的目标。“在当时的情况下，这几乎是个不可能完成的任务。”江西省童心港湾项目办综合协调组组长葛李保说。

在同期召开的江西省童心港湾项目部署研讨会上，参会的团干部达成共识：“必须争取高位推动，把压力传导到基层的‘神经末梢’。”

在团江西省委的推动下，童心港湾项目先后纳入江西省委党建工作要点、省委改革项目清单、省政府民生实事清单。2022年3月，随着《江西省深化童心港湾关爱农村留守儿童工作项目的实施方案（2022-2024年）》正式印发，江西省成立“童心港湾”项目办。该项目办整合新时代文明实践站建设、未成年人保护、乡村振兴等政策资源建设项目，各厅局联动发力，75家省直厅局团委开始依托各自乡村振兴定点帮扶村建设童心港湾。

有了党政重视和省直厅局的支持，团江西省委明确了1400个的建设目标，其中团省委本级承担700个建设任务，示范带动市县乡团委、省直单位团组织、省属高校团组织积极作为，三条战线齐头并进推进童心港湾建设。一年来，团江西省委从“推动、联动、带动”三方面竭力探索出童心港湾快速增长的“方程式”。

筹措资金

“算上活动经费、保险费和‘童伴妈妈’的工作补贴等，筹建1400个童心港湾，运行3年需花费近1亿元。”江西省童心港湾项目办资金募捐组组长毛鸿山认为，想要扩大运行规模，大量的资金保障必不可少。

团江西省委派出工作组专赴北京、广东等地进行品牌推介，吸引茅台、蚂蚁集团等企业参与捐赠。通过召开新闻发布会、发布项目宣传片等方式，提升项目知晓度。

在毛鸿山看来，社会各界对于留守儿童群体始终关心关爱，“我们设立了童心港湾专项基金，发起童心港湾爱心捐赠公益活动，110万余人次的参与让我们看到童心港湾项目扩大运行规模的希望”。

青年企业家辛洪波在童心港湾分享了自己的成长经历，曾是留守儿童的他，了解到童心港湾项目时，决定挂点支持当地的童心港湾建设。

从厅局到国企、高校，从上市公司到乡贤，不少团组织纷纷进行探索，争取政府购买服务、党建、乡村振兴、未成年人关爱保护等方面资金，为项目运营提供稳定持续的资金支持。其中，团抚州市委争取到43.8万元市未保中心项目资金，团万安县委争取到15.8万元党建经费。

如今，筹措的资金已建成1857个童心港湾，远远超出1400个的计划建设数量。

选配“童伴妈妈”

“我叫卢婕，22岁，大专文凭，本职工作是唐江镇卢屋村新时代文明实践站的管理员……”团赣州市南康区委在面试“童伴妈妈”时，发现卢婕不光文化底子好，而且非常有爱心。

果然，卢婕被选为“童伴妈妈”后，很快和孩子们打成一片，结合卢屋村新时代文明实践站现有的丰富的传统文化和红色文化资源，卢婕就地取材设计开展丰富的关爱活动。她还发挥她古村讲解员的特长，把童心港湾的小朋友培养成了“红领巾讲解员”。

建好童心港湾，“童伴妈妈”选配是关键。据悉，所有“童伴妈妈”均需经村委推荐、乡镇团委初审、团县委审定，统一培训上岗，专人专岗，并由省项目办统一制作《“童伴妈妈”手册》，指导“童伴妈妈”规范做好日常台账记录，按月考核其履职情况并差异化发放工作补贴。

除了规范选聘、考核流程，团江西省委还会同江西省检察院、江西科技师范大学录制了13节“童伴妈妈”线上培训课程，组织了122场线下培训，实现了“童伴妈妈”全覆盖。

作为2019年全国童心港湾首批试点省份之一，如今，江西童心港湾已探索运行3年多，逐步形成了“一个童心小屋、一位“童伴妈妈”、一套工作机制、一系列关爱服务、一批帮扶资金”为主要内容的“五个一”工作模式。全省50%以上的童心港湾设立心理辅导空间，成为受到孩子们欢迎的“小树洞”，青年讲师团、青年志愿者等社会力量，也相继进驻童心港湾。

2022年9月，团江西省委成立了5个工作组赴11个设区市23个县（市、区）119个项目点进行专题督导调研。江西省童心港湾项目办管理服务组组长孙蔚对督导调研情况进行了梳理，“从各调研组汇总的项目建设、运营管理、活动开展3个方面数据来看，全省项目点运行优良率达82.35%，童心港湾项目建设和运行的整体情况较好”。

下一步，团江西省委将结合专题调研中发现的各地工作推进不平衡、“童伴妈妈”队伍不稳定、活动开展质效有待提升等问题，进一步改进工作方向，努力把关爱留守儿童的“江西模式”做得更扎实、有效。

（记者 陈卓琼 通讯员 雷力 张天华）

(责编：郝孟佳、李依环)