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科学课堂有魔法

讲述人：湖南省长沙市雨花区砂子塘小学党总支书记 李臻

2023年03月29日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：科学课堂有魔法

　　 【一线讲述】

　　 “砂子塘，‘糖籽砂’，科学课堂有魔法。”在学校实验室里，科学老师金强正在上《谁先迎来黎明》一课。他用自制的小人偶和地球仪，带领学生一步步发现地球自转的秘密。

　　 这几年，我们“糖籽砂”科学魔法课程常常用奇妙的科学现象激发孩子们的好奇心，在动手动脑中把科学的种子“种”在心里。矿泉水瓶、瓦楞纸板、吸管等都好似有了魔法；科学家的故事，成为点燃学生梦想的火把……

　　 科学老师们还模仿“百家讲坛”，开发了30分钟的短课，推出了“科学文化大讲堂”。《你会刷牙吗》《听，它们在唱歌》《创造性发明我能行》等内容，就像一扇扇有魔力的小窗口，吸引孩子们探索更加广博的世界。

　　 “让创意飞起来，让科学流行起来。”七彩科学学科节是孩子们的最爱。每个学期，他们都在为期一个月的科学学科节里遨游驰骋，在“废物利用服装设计秀”“航模竞赛”等活动中沉浸式感受科学的无限魅力……

　　 “双减”政策实施以来，我们还为孩子们提供课后服务“糖粒子”课程，开设了创客社团、机器人社团、模型社团、无人机社团和科技发明社团，孩子们心中的科学梦想被点亮了。这不，蒋熙霆、邝栩诺同学的作品《无人值守行人交通规则警示抓拍处罚系统》还获得了宋庆龄少年儿童发明奖。未来，“‘糖籽砂’魔法学院”还会继续升级，更多奇妙的故事等待孩子们书写。

　　 （项目团队：本报记者 张胜、张国圣、李宏、禹爱华、龙军、陈建强、刘茜、胡晓军、李玉兰、常河、王斯敏 本报通讯员 薛斌）

(责编：郝孟佳、李依环)

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