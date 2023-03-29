原标题：探索缤纷美好的世界

【一线讲述】

十多年前，我作为教学科研人才被引进到西南大学附属中学，开展课程研发、科学研究和创新教育。这些年，我每年都会组织学生到重庆缙云山、金佛山以及周边的湖北坪坝营、湖南八面山等自然保护地开展研学活动。活动中，我、高红英老师、学生们以及国内外合作者一起，发现并命名黔江林蛙、贡山白环蛇等5个新物种，增补或报道南方链蛇、桑植腹链蛇、成都壁虎等国家和省级新纪录各30余个。

跟学生们一起为生物多样性研究提供一手资料，是件很有意义的事。平时的课堂上，我很注意调动孩子们的好奇心。比如，结合课文中对百草园的描述，我引导孩子们去发现身边的科学小问题。课后，姚欢迅、陆彦妤同学跑来激动地告诉我，她们在校园观鸟时，发现同学们对一只鸟的同一声鸣叫，画出的波形图并不一样。我肯定了她们的发现，引导她们查阅资料，通过跨学科探索找到了鸟鸣与多普勒效应的联系。在探索未知世界的过程中，张鑫垚和张希文同学发现了两种以前没见过的蛇蛙。对蛇蛙进行形态测量后，鉴定结果为重庆市物种新纪录方花蛇、云南小狭口蛙。还有很多同学都得到了意想不到的收获：有同学饲养观察寒露林蛙两年多，发现了其在不同环境下体色变化的奥秘；有同学发现了昆虫糜螽捕食布氏泛树蛙，对“反向食物链”进行科学记录报道……

“双减”政策落地以来，学校为孩子们提供了“3D打印与桥梁设计”“遇见AI”等78门选修课程，同时组织开展“我在附中‘造’文物”、中医药盲盒明信片、“模山范水，因地循理”模型制作等科学教育活动。我们还结合“生物多样性教育”“水科技与健康”等校本课程，在校园开辟中草药种植试验地，引种成活缙云黄芩、缙云秋海棠、湖北凤仙花、华重楼等极小种群和珍稀药用植物。

2021年底，学校立项建设由校长主持的重庆市首批中小学创新实验室，不断完善“心中有爱、眼里有光”课程体系，并推广到市内外更多学校。最让我开心的，是看到孩子们眼里闪烁的光。这束光，会照亮他们对未知世界的无尽探索……

（项目团队：本报记者 张胜、张国圣、李宏、禹爱华、龙军、陈建强、刘茜、胡晓军、李玉兰、常河、王斯敏 本报通讯员 薛斌）

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