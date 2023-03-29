庄得宝

原标题：【新闻随笔】一场技能大赛带动的不只是技艺升级

这两天，全国文物行业职业技能大赛总决赛吸引不少人的关注。作为迄今为止规模最大的一届文物行业职业技能大赛，这项赛事为广大文物工作者搭建起了展示技能、互学互鉴的广阔平台。经过激烈角逐，木作文物修复师、泥瓦作文物修复师、陶瓷文物修复师等6个竞赛项目，共产生一等奖10名、二等奖22名、三等奖42名。

以赛促学、以赛促训、以赛促建，一场技能大赛，不仅有助于激发广大文物工作者学习技能、提升技能，同时对于推动文物保护领域的技术交流和人才进步，促进文物科技创新和科技成果转化均具有重要意义。其实，不仅在文物行业，“以赛促建”这种活动模式广泛存在于在各个细分行业中。

比赛不仅仅是竞争，更是一种学习和交流的机会。在比赛中，参赛者可以与其他队伍的专业人才互相交流，分享各自的技术和经验，及时了解掌握业内最先进的技术经验，从而实现良性循环，促进彼此不断提高技能水平。因此，技能大赛也可以通过促进科技创新和成果转化应用，推动实现高质量发展。在科技创新方面，“以赛促建”可以激励科技工作者的创新热情，挖掘和培养优秀人才，助力科技研发。同时，有利于加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，系统有效地挖掘企业需求，有的放矢、下大力气解决共性问题。

通过举办各种科技创新大赛，鼓励社会大众和企业参与到科研活动中来，可以激发创新和技术升级，提高产品质量和效率。在比赛中涌现的优秀成果案例，能为相关产业提供技术支持和应用方案，将先进科技成果推广和应用到更广泛的领域中，有利于促进技术创新和产业升级，激发创新热情，实现产学研融合研发的良性循环。例如，智能制造大赛可以推动普及信息技术，促进智能制造技术的推广和应用，提高企业的生产效率和产品质量。医疗科技大赛可以推动医疗科技的发展，展示和推广先进医疗技术，提高医疗服务水平。

建立健全职业技能大赛比赛体系，无疑将更好发挥“以赛促建”的作用。职业技能类赛事，可主要由普通高校、职业院校、各类行业企业负责承办。建立比赛激励机制，获奖者不仅收获物质奖励，还可在评职称、晋升等方面拥有一定的优先权。当前，普通高校、职业院校作为培养技能人才的主阵地，应充分发挥课堂教育功能，善于把握利用“以赛促建”的育人优势，开展教学比赛、校园技能大练兵等，促进提高教学水平，提升学生的技能和思想素养。

当下，人工智能突飞猛进，针对这一未来科技趋势，更有必要未雨绸缪，通过“以赛促建”，如举办人工智能算法大赛、智能机器人大赛、自然语言处理大赛等，促进人工智能技术研发和推广应用。随着数字技术的发展，“以赛促建”也要与时俱进，及时对赛制迭代升级，利用新技术服务赛事活动。简单来说，每一场比赛都会产生海量数据，对此，应当制定赛事活动大数据采集利用规则，合规使用比赛相关数据，通过分析数据助力技术改进升级，挖掘数据背后的市场需求，为企业提供精准服务，推动技术成果更好地转化应用。

（作者：庄得宝，系黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、黑龙江科技大学马克思主义学院副教授）

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