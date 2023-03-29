人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一场技能大赛带动的不只是技艺升级

庄得宝
2023年03月29日08:25 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【新闻随笔】一场技能大赛带动的不只是技艺升级

这两天，全国文物行业职业技能大赛总决赛吸引不少人的关注。作为迄今为止规模最大的一届文物行业职业技能大赛，这项赛事为广大文物工作者搭建起了展示技能、互学互鉴的广阔平台。经过激烈角逐，木作文物修复师、泥瓦作文物修复师、陶瓷文物修复师等6个竞赛项目，共产生一等奖10名、二等奖22名、三等奖42名。

以赛促学、以赛促训、以赛促建，一场技能大赛，不仅有助于激发广大文物工作者学习技能、提升技能，同时对于推动文物保护领域的技术交流和人才进步，促进文物科技创新和科技成果转化均具有重要意义。其实，不仅在文物行业，“以赛促建”这种活动模式广泛存在于在各个细分行业中。

比赛不仅仅是竞争，更是一种学习和交流的机会。在比赛中，参赛者可以与其他队伍的专业人才互相交流，分享各自的技术和经验，及时了解掌握业内最先进的技术经验，从而实现良性循环，促进彼此不断提高技能水平。因此，技能大赛也可以通过促进科技创新和成果转化应用，推动实现高质量发展。在科技创新方面，“以赛促建”可以激励科技工作者的创新热情，挖掘和培养优秀人才，助力科技研发。同时，有利于加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，系统有效地挖掘企业需求，有的放矢、下大力气解决共性问题。

通过举办各种科技创新大赛，鼓励社会大众和企业参与到科研活动中来，可以激发创新和技术升级，提高产品质量和效率。在比赛中涌现的优秀成果案例，能为相关产业提供技术支持和应用方案，将先进科技成果推广和应用到更广泛的领域中，有利于促进技术创新和产业升级，激发创新热情，实现产学研融合研发的良性循环。例如，智能制造大赛可以推动普及信息技术，促进智能制造技术的推广和应用，提高企业的生产效率和产品质量。医疗科技大赛可以推动医疗科技的发展，展示和推广先进医疗技术，提高医疗服务水平。

建立健全职业技能大赛比赛体系，无疑将更好发挥“以赛促建”的作用。职业技能类赛事，可主要由普通高校、职业院校、各类行业企业负责承办。建立比赛激励机制，获奖者不仅收获物质奖励，还可在评职称、晋升等方面拥有一定的优先权。当前，普通高校、职业院校作为培养技能人才的主阵地，应充分发挥课堂教育功能，善于把握利用“以赛促建”的育人优势，开展教学比赛、校园技能大练兵等，促进提高教学水平，提升学生的技能和思想素养。

当下，人工智能突飞猛进，针对这一未来科技趋势，更有必要未雨绸缪，通过“以赛促建”，如举办人工智能算法大赛、智能机器人大赛、自然语言处理大赛等，促进人工智能技术研发和推广应用。随着数字技术的发展，“以赛促建”也要与时俱进，及时对赛制迭代升级，利用新技术服务赛事活动。简单来说，每一场比赛都会产生海量数据，对此，应当制定赛事活动大数据采集利用规则，合规使用比赛相关数据，通过分析数据助力技术改进升级，挖掘数据背后的市场需求，为企业提供精准服务，推动技术成果更好地转化应用。

（作者：庄得宝，系黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、黑龙江科技大学马克思主义学院副教授）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部