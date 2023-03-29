原标题：黑龙江实施“英才计划”打造基础研究后备人才培育样板

386名黑龙江中学生先后走进哈尔滨工业大学跟随导师参与科学研究，三成以上的中学生高考后就读于基础学科……科技日报记者3月22日从黑龙江省科协获悉，在“英才计划”实施的第十一个年头，黑龙江省交出了令人满意的答卷。

近日，黑龙江省科协开展了实施“英才计划”十周年跟踪调查工作，全面总结梳理基础研究后备人才培养成效，为持续打造基础研究后备人才培养平台提供了思路。

“‘英才计划’让我在中学阶段就能进入大学参加研究和实践，它为我打开了从事基础研究的大门，在我心里埋下了科学报国的种子，激励着我不断前行，坚定了我从事基础研究、为实现科技自立自强贡献力量的信心和决心。”现就读于清华大学探微书院化学专业的付今是哈尔滨市第三中学2018届毕业生，回想参加“英才计划”的那段宝贵经历，她深有感触地说。

“英才计划”自2013年由中国科协、教育部共同发起设立以来，黑龙江省委、省政府高度重视“英才计划”在黑龙江省的组织实施。黑龙江省科协作为“英才计划”省级管理办公室和省人才工作领导小组成员单位，将实施“英才计划”作为贯彻落实“科教振兴”计划、“人才振兴”计划重要内容，结合《关于加强基础学科人才培养的意见》《新时代龙江人才振兴60条》，持续加大基础研究后备人才培养工作力度，持续打造基础研究后备人才培育的样板。

10年来，黑龙江省科协联合黑龙江省教育厅加强工作指导和落实，累计聘请包括国家杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、省级教学名师等在内的23位哈尔滨工业大学优秀科学家担任“英才计划”导师，组建了热衷基础研究，热心青少年科技教育的培养团队。10年间，386名品学兼优、学有余力的中学生走进哈尔滨工业大学，在数学、物理、化学、生物、计算机五个基础学科领域参加科学研究、学术研讨和科研实践，直观了解学科发展现状和前沿方向，切身体验了基础学科领域科学研究过程，参与了发现问题、分析问题、解决问题的科学实践，激发了对基础学科的浓厚兴趣。据统计，97.2%参与“英才计划”的学生被985、211高校录取，35.2%的学生选择了基础学科专业，16.4%的学生被哈尔滨工业大学录取。

“‘英才计划’项目有效促进中学教育与大学教育相衔接，建立了高校与中学联合发现和培养青少年科技创新后备人才的有效模式，推动高校和中学联合培养基础学科拔尖人才常态化、制度化，为基础研究后备人才的培养营造了良好的社会氛围。”作为“英才计划”物理学科工作委员会委员，哈尔滨工业大学物理学院院长田浩如是说。

接下来，黑龙江省科协将继续探索基础研究后备人才成长规律，逐步扩大“英才计划”覆盖面，吸纳更多具有基础学科创新潜质的中学生提前走入高校，促进高校与高中协同育人，为科技创新后备人才培养厚植沃土，为拔尖创新人才培养贡献力量。（通讯员 李炳学 记者 李丽云）

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