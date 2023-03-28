人民网北京3月28日电 （记者李依环）为进一步贯彻落实党的二十大精神，全面助力学习型社会建设，教育部今天在北京举办全国青少年学生读书行动启动暨国家智慧教育读书平台开通仪式。

会上，教育部向160个国家乡村振兴重点帮扶县的小学、初中、高中捐赠图书，内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗、广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县、重庆市酉阳土家族苗族自治县、四川省凉山彝族自治州盐源县、贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县、云南省楚雄彝族自治州武定县、陕西省商洛市商南县、甘肃省定西市岷县、青海省果洛藏族自治州玛沁县、宁夏回族自治区固原市西吉县作为受捐县代表接受图书捐赠。

教育部主要负责同志及相关负责同志，中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部、全国总工会、共青团中央、全国妇联、中国科协等部门负责同志，教育部有关司局和直属单位负责同志，乡村振兴重点帮扶县教育行政部门代表、教师及学生代表等出席现场活动。省级教育行政部门负责同志、相关部门代表，部属各高等学校、部省合建各高等学校负责同志，部分学校教师和学生代表线上参加活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)