人民网北京3月28日电 （记者孙竞）今天上午，新时代中小学名校长培养计划北京教育学院基地启动仪式举行。仪式上，与会领导和嘉宾为来自全国12个省市的15位校长学员颁发录取通知书，为9位理论导师和10位实践导师颁发导师聘书。

陕西省神木市第十一中学校长刘雪松作为学员代表进行发言。人民网记者孙竞 摄

教育部教师工作司教师发展处处长赵静介绍，新时代中小学名师名校长培养计划旨在培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的名师名校长，培养为学、为事、为人示范的新时代“大先生”。新周期“双名计划”既是对前两期工作的传承与接续，更是着眼新时代、新使命、新要求，为基础教育高质量发展赋能的有力行动。

记者了解到，在这次教育部新时代中小学名师名校长培养计划基地遴选中，北京教育学院成为10家名校长培养基地中唯一一家省级专业院校。北京教育学院党委书记肖韵竹表示，北京教育学院将整合更为优质的培训资源，全力为学员提供更高质量更专业的服务。她希望各位校长学员充分发挥学员的主体作用，充分利用“双导师+”、“三名场域资源”“三大平台资源”等优质培训资源，认真完成深度研学、名校长工作室建设、教育帮扶和数字化资源建设等“四项任务”，在教育境界、办学思想、实践创新等方面发挥示范引领作用，成为能够引领基础教育改革发展的名校长。

启动仪式后，北京教育学院培养基地将开启为期一周的深度集中研学活动，包括校长学员“三学五讲”与导师诊断导学、以“中国式现代化视域下的高质量教育体系建设”为主题的导师讲堂和课题研究指导专题导师讲堂、“知己知彼”体验式研学凝聚班级文化建设、名校长工作室建设与数字化专题研讨等。

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