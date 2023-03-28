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首届教育数字化战略论坛在对外经济贸易大学召开

2023年03月28日10:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月28日电 26日，首届教育数字化战略论坛在对外经济贸易大学召开。对外经济贸易大学党委书记黄宝印指出，发展数字教育、落实教育数字化战略，是国家大势所趋，发展所需，改革所向，是教育工作者应有之志，应有之责，应立之功。

论坛上，对外经济贸易大学校长、党委副书记赵忠秀提出了“ABCDEFG”的理念，即AI（人工智能）、Block Chain（区块链）、Cloud（教育资源云存储）Digital（数字化）、Emotion（人的情感）、Future（学生的长远未来）及Global（全球化）。

在题为“虚拟现实：教育数字化的新型支撑平台”的主旨演讲中，中国工程院院士赵沁平以医学教学为例，介绍了仿真技术在教育教学中的应用。赵沁平指出，VR技术是智慧教育的重要基础，在创新思维、人文素质等方面的培养要重在“人对人”，而不是“机器对人”。要重视研究新技术可能对教育、伦理等带来的新问题、新挑战，不断改革，以推动人类社会的进步。

教育部教师工作司司长任友群围绕推进“数字化转型赋能高质量教师队伍建设”展开主旨演讲。任友群介绍，教育部推出的智慧教育公共服务平台预期会达到全面提升教师的数字素养、推进教师数字化标准的完善与应用、加强教师研修数字资源建设、推进教与学方式的变革、创新教师发展评价与管理机制等五个目标。

教育部基础教育课程教材发展中心副主任、课程教材研究所副所长陈云龙在主旨演讲中强调，进行教育数字化的转型首先需要将其与中国现代化建设相联系。他指出，只有在中国式现代化道路上站稳立正，才能真正以信息化培育新动能、夯实数字化底座，建设数字化教育体系、达成培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的目的。

北京大学原校长助理李晓明提出，在达成教育数字化转型的目标过程中，要避免对数据的过度依赖，要体现出反思与创新，要注重日常实践的有效性和持续性。

在专家论坛环节，多位教授分别结合实际情况就所在院校在教育数字化转型方面的最新进展、数字赋能教育的实践行动、教育数字化发展相关的建议和构想等话题进行了深度分享。

据了解，本次论坛以“数字赋能，教育创新”为主题，与会专家围绕“办好人民满意的教育、落实教育部教育数字化战略、建设教育数字化生态”等进行了交流探讨。(郝孟佳、实习生遇镜霖)

(责编：李依环、熊旭)

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