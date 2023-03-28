本报记者 刘雨瑞

在青海玉树，漫步街头，常能见到身穿球衣在空地踢球的爱好者。到了晚上，众多足球场地灯火通明，一场场对决吸引周围群众驻足观看，叫好声连连。

青海省玉树藏族自治州地处青藏高原，平均海拔超过4200米，部分地区含氧量不到内地一半。这里的孩子适应力更强，拥有强健的体魄，这为当地青少年足球项目开展提供了便利。

玉树藏族自治州八一职业技术学校副校长王俊在2006年和球友组建了一支足球队，并夺得2006年青海省第十四届运动会男子足球项目冠军。这让王俊收获了满满的成就感，也让他进一步思考能否让更多人参与足球运动，强身健体，享受足球带来的乐趣？想要推动当地足球运动发展的种子，在王俊心里种下。

2014年，王俊任玉树藏族自治州全民健身指导服务中心主任，他对推动足球活动开展有了更深刻的理解。他意识到要推动当地足球运动发展，仅凭热爱并不够，还需建立健全梯次培养体系，筑牢足球项目根基，以校园足球为切入点，为热爱足球的孩子们搭建成长的平台。

玉树市是州府所在地。为了促进更多足球“好苗子”成长，王俊与市教育局积极沟通，决定举办玉树市校园足球联赛。如今，足球运动已在玉树市的学校中广泛开展，几乎每所学校都做到了班有班队、校有校队，足球队之间还经常进行比赛交流。至今，校园联赛已成功举办4届，3000多名师生参与其中。

随着越来越多学生参与足球运动，当地足球氛围渐浓，人们对体育场地、健身器材的需求也水涨船高。

近年来，北京市作为对口支援地区累计投入4778万元协助玉树藏族自治州进行运动场地的建设和提质升级。目前，全州学校、社会场所共有足球场地106块，平均每万人拥有足球场2.45块。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 15 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)