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五部门发文

规范校外培训机构财务管理

2023年03月28日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月27日电  （记者丁雅诵）近日，教育部办公厅、财政部办公厅、科技部办公厅、文化和旅游部办公厅、体育总局办公厅联合印发《校外培训机构财务管理暂行办法》，从财务管理体制、资金筹集、资金营运、资产和负债管理、收益分配、财务清算、财务监督等方面作出规定，旨在全面规范校外培训机构财务管理活动，有效防控经济活动风险，提升行业治理能力和治理水平，保障学生、家长、从业人员等利益相关方的合法权益。

　　该办法对校外培训机构财务活动提出了全面规范要求。一是资金筹集方面，明确了举办者的出资义务和不得抽逃出资的要求，同时禁止上市公司、外商投资义务教育阶段学科类培训机构，禁止中小学校举办或参与举办培训机构。二是资金营运方面，对校外培训机构收入归口、预收费监管、合同签订和退费做出规定，强调其融资及培训服务费收入应主要用于培训业务，要建立大额资金支付决策制度，明确大额资金支出的程序、方式、规则。三是资产和负债管理方面，强调要维护资产安全与完整，禁止非营利性培训机构对外提供担保，明确培训机构申请贷款的使用方向，建立债务风险预警机制。四是收益分配方面，明确了培训机构净资产（利润）的使用与分配方式，强调非营利性培训机构举办者不得分红或取得其他投资收益。五是财务清算方面，规定了培训机构的清算情形、清算主体、剩余财产清偿顺序和支配，要求首先清偿应退学生培训费。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月28日 07 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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