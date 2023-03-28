原标题：倾听孩子声音 关注健康成长

从医以来，我遇到了大量因拒绝上学而被父母带来就诊的患者。大多数家长认为孩子厌学是青春期叛逆所致，来看门诊只是为了借医生的口告诉他们“没病”。然而事实上有些孩子确实病了，只是家长还没有发现。有的孩子出现了妄想、幻听等严重症状，有的孩子抑郁得不想活了，甚至采用过自杀行为，也没得到家长的理解。我感到十分痛心，于是萌生了开设厌学门诊的念头。

厌学是学生对学习相关活动的一种消极心理状态和行为方式，表现为知情意的不同方面，对其命名也有所不同。比如，从认知方面看，厌学可以分为学业倦怠和学校倦怠；从情绪方面看可以分为学校恐怖症和学校焦虑；从行为方面看则是分为学校缺勤、逃学、拒绝上学等。

可以说，厌学是一个世界性的问题，在发展中国家和发达国家都有较高的发生率。厌学在我国也普遍存在。据不完全统计显示，我国厌学儿童数量整体呈上升趋势。

为了帮助孩子们重拾学习兴趣，2023年2月14日，我院在青少年心理健康科开设了厌学门诊，周一至周日均开放，目前每周挂号约150人次。

我接诊的厌学患者以初、高中生（12至18岁）为主，还有一部分是小学生及大学生。他们中最常见的行为表现是：反复交替出现不上学、缺课；在某一学期某段时间完全不上学；长期休学在家。他们有的情绪低落、易哭泣、觉得生活毫无意义；有的感到恐惧、害怕、入睡困难、脾气大；有的出现自我伤害甚至自杀行为；还有的产生头痛、胸闷、气短、腹胀、尿频等一些躯体不适症状。

要找厌学的原因，我们首先就得区分是成长中的烦恼还是真的病了。如果患者确实有病症，我们还是按照成长中的烦恼来处理，就会适得其反，还会影响家庭、学校及整个社会的发展。

因成长中的烦恼导致厌学，比如受家庭环境或不良校园事件的影响，还有恋爱的烦恼等，我们应以心理治疗为主、物理治疗为辅，必要时才加上药物治疗。

如果是病了，儿童青少年容易影响学业、导致厌学的疾病有：智力发育障碍；孤独症谱系障碍、注意缺陷多动障碍；抽动障碍；破坏性、冲动控制及品行障碍；焦虑障碍；强迫及相关障碍；分离障碍及躯体相关症状障碍；精神分裂症等，我们需要进行系统干预。比如对于一名患有严重抑郁障碍的患者，仅仅依靠言语开导，反而会让他更加绝望，觉得全世界的人都不理解自己。对于这类患者，我们需要以药物治疗为主、物理治疗及心理治疗为辅的综合干预。

几年前的一个患者给我留下了深刻印象。在他看来，学校就像一个不透气的罩子，他一进去就感到紧张、恐惧，因此不想去学校，长期请假在家。他们在多家医院反复就诊，诊断均是情绪障碍，给予了相应改善情绪的药物治疗，但每次均因服的药物量大伴有副作用而自行停药，治疗效果不理想，于是来到我的门诊寻求帮助。

当时家长很急切地说：“我们该看的地方都看过了，每到一个地方，诊断差不多，用的药也差不多，孩子就是不配合好好服药，把药停了，我们真拿他没办法。”面对父母的火急火燎，患者只是低头不语，多问少答。最初我的治疗方案也是以改善情绪的药物为主、心理治疗为辅。在心理治疗的过程中，患者进一步袒露心声，说自己一到学校就紧张，是因为莫名的害怕，时常觉得有人跟着自己，但对这个人的感觉是模糊的。这种莫名的害怕实则与其更小时候的创伤经历有关。我及时调整方案，减少了改善情绪的药物量，加大了心理治疗对创伤的处理方式，该患者也能坚持服药，最终得以恢复，重返校园并考上了大学。

对于已经有厌学问题的孩子，建议家长不要预先假设孩子就是青春期叛逆，装病逃避上学的痛苦。实际上孩子不去上学的行为，就已经是在发出求助信号。家长真正该做的是认真对待和多倾听，如果简单的心理调适没有效果，可以寻求专业帮助。

（记者张哲浩、李婷采访整理）

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