人民网北京3月27日电 近日，中国政法大学召开贯彻落实《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》（以下简称《意见》）座谈会，围绕创新发展法学教育体系和法学理论研究体系进行座谈。

中央依法治国办组成人员、司法部副部长熊选国指出，《意见》为推动新时代法学教育和法学理论研究改革发展提供了政策依据和发展机遇。他提到，要发挥法学院校主体作用，提高法治人才培养质量，加强中国特色社会主义法治理论研究，推进协同育人，强化实践教学，加强法治工作部门和法学院校双向交流互动，推动法学教育和法治实践更好融合发展。

最高人民法院党组成员、副院长李勇认为，应该构建中国特色法学教育体系和法学理论研究体系，立足中国实际，解决中国问题。要提升法院干警理论素质和业务水平、增加专家学者的实务工作经验，还应搭建国际司法合作平台，加强涉外法治人才培养和对外传播，提升中国法治体系国际影响力和话语权。

最高人民检察院二级大检察官万春提出，应当要加大教学实践基地和实践教学研究资源供给，助推检察学进课堂，发挥好法律职业与法学教育的桥梁作用。要完善新时代法学教学体系，建立法学教育与职业资格衔接机制，推动检察教育培训机构与法学院校课程库、师资库、教材库共享。他建议，推动法学院校专家到检察院挂职，健全检察人员到高校兼职机制。

“实现自主性以推进法治现代性是《意见》贯穿始终的基本逻辑。这要求我们挖掘基于本土的时代性法学问题，运用法治力量服务中国式现代化，创造具有中国特色的法治体系。”中国法学会副会长、全国人大常委会委员、全国人大社会建设委员会副主任委员景汉朝认为，应建立研究平台，创新体制机制，畅通法学教育法学研究部门与法治实务部门的沟通渠道，在法治实践中提炼升华标识性学术概念和学术话语体系，打造出有中国特色和国际视野的法学理论。

北京市社会科学界联合会主席牛青山认为，应该从新的实践经验和时代特征出发，为中国特色社会主义法治建设提供充足的智力和人才支持。要抓住“构建起具有鲜明中国特色的法学学科体系、学术体系、话语体系”的重点，树立中国法治文明的自信，打造具有中国特色和国际视野的法学理论，培养解决本土问题和时代问题的法治人才。

全国人大常委会法制工作委员会研究室主任臧铁伟提出，要加强立法工作机构与法学院校、科研院所之间的交流。“我们将紧跟时代步伐，以高质量研究成果服务高质量立法工作，为在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴做出新的贡献。”他说。

“《意见》首次在国家层面明确了法学院校管理指导体制，期待法学院校管理指导体制尽快发挥作用、法学教育协同育人机制不断健全完善、全国法学教育资源平台早日建立起来，合力推进法学教育和法学理论研究高质量发展。”中国政法大学党委书记胡明说。

中国政法大学校长马怀德总结提到，当今法学教育发展和法学理论研究发展的任务非常繁重，在优质实践教学资源进高校、新兴学科的建设、涉外法学人才培养、法律职业资格和法学教育的衔接、构建新的法学评价体系等方面还需要各部门进一步明确共识，为全面推动我国法学教育和法学理论研究高质量发展做出新的更大的贡献。（孙竞、实习生余睿婕）

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