人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

2023年北京中招政策发布 在部分普高继续开展登记入学试点

2023年03月27日10:23 | 来源：人民网-教育频道
小字号

北京市教委官网截图。

人民网北京3月27日电 （记者孙竞）今天，北京市教委发布《关于做好2023年高级中等学校考试招生工作的意见》（以下简称《意见》），明确北京将继续开展中等职业教育自主招生试点；东城区、西城区的部分普通高中继续开展登记入学试点。

北京今年普高招生8万人左右 适度压缩跨区招生计划

根据《意见》，2023年北京普通高中招生规模8万人左右，中等职业教育招生规模3.5万人左右。公办普通高中招生要依据《北京市中小学校办学条件标准》，每班不超过45人。为进一步提升优质教育资源利用效益，优质普通高中班额原则上不低于40人。北京市教委要求，将全市优质普通高中不低于50%的招生计划分配到一般初中校，落实校额到校政策。

此外，继续适度压缩跨区招生计划。部分优质普通高中可适当编制跨区招生计划，重点向优质教育资源比较短缺的区域倾斜；城乡一体化普通高中可在资源输出区适当编制跨区招生计划；民办高中招生重点向办学所在区倾斜，编制分区招生计划。中专学校、技工学校、获得“国家级、省部级重点中等职业学校”称号的职业高中等有关学校可根据学校办学实际在全市范围内招生，不对各区分配招生计划。普通高中中外合作办学项目按照统一招生模式录取，主要面向办学所在区招生。

为系统推进教育评价改革，探索多元招生录取方式，《意见》明确，北京继续开展中等职业教育自主招生试点；在东城区、西城区的部分普通高中继续开展登记入学试点，具体办法由东城区、西城区制定发布。

继续实施“两考合一” 外语听力口语考试有两次考试机会

2023年，北京继续实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”。中招录取总成绩满分为660分，计入成绩的统考科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物、体育与健康，其中历史、地理和化学、生物中各选择成绩高的一门计入成绩。

语文科目分值为100分，数学科目分值为100分，外语科目分值为100分(卷面分值60分，听力口语分值40分)，听力口语考试采取计算机考试方式，与统考笔试分离，有两次考试机会。物理、化学、生物、道德与法治、历史、地理六门科目分值均为80分(卷面分值70分，实践活动分值10分)。

体育与健康科目分值为40分，其中现场考试30分，过程性考核10分。根据北京市教委此前发布的通知，2023年北京体育中考现场考试调整为合格考，由各区教委统筹，各学校组织集中测试，学生参与即合格、合格即满分。

2023年初三年级语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、化学科目考试时间为6月24日至26日，具体考试安排由北京教育考试院另行通知。

部分招生类型可以参加提前招生录取

《意见》要求，2023年北京高级中等学校招生实行考后知分填报志愿，按照提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行录取，被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。统一招生录取结束后，相关学校公布未完成的招生计划，未被录取的考生可填报征集志愿进行录取。

普通高中部分招生类型可以参加提前招生录取；高端技术技能人才贯通培养项目可根据本校实际，安排部分招生计划参加提前招生录取。

校额到校招生包括校额到校和市级统筹，其中，校额到校采取校内选拔方式，依据考生志愿及成绩录取，考生总成绩须达到570分，综合素质评价须达到B等。校额到校招生志愿填报和录取办法按北京教育考试院相关文件执行。

统一招生阶段，按照考生总成绩，从高分到低分，依照志愿顺序，择优录取。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部