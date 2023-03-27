北京市教委官网截图。

人民网北京3月27日电 （记者孙竞）今天，北京市教委发布《关于做好2023年高级中等学校考试招生工作的意见》（以下简称《意见》），明确北京将继续开展中等职业教育自主招生试点；东城区、西城区的部分普通高中继续开展登记入学试点。

北京今年普高招生8万人左右 适度压缩跨区招生计划

根据《意见》，2023年北京普通高中招生规模8万人左右，中等职业教育招生规模3.5万人左右。公办普通高中招生要依据《北京市中小学校办学条件标准》，每班不超过45人。为进一步提升优质教育资源利用效益，优质普通高中班额原则上不低于40人。北京市教委要求，将全市优质普通高中不低于50%的招生计划分配到一般初中校，落实校额到校政策。

此外，继续适度压缩跨区招生计划。部分优质普通高中可适当编制跨区招生计划，重点向优质教育资源比较短缺的区域倾斜；城乡一体化普通高中可在资源输出区适当编制跨区招生计划；民办高中招生重点向办学所在区倾斜，编制分区招生计划。中专学校、技工学校、获得“国家级、省部级重点中等职业学校”称号的职业高中等有关学校可根据学校办学实际在全市范围内招生，不对各区分配招生计划。普通高中中外合作办学项目按照统一招生模式录取，主要面向办学所在区招生。

为系统推进教育评价改革，探索多元招生录取方式，《意见》明确，北京继续开展中等职业教育自主招生试点；在东城区、西城区的部分普通高中继续开展登记入学试点，具体办法由东城区、西城区制定发布。

继续实施“两考合一” 外语听力口语考试有两次考试机会

2023年，北京继续实施初中学业水平考试，将初中毕业考试和高级中等学校招生考试“两考合一”。中招录取总成绩满分为660分，计入成绩的统考科目为语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、地理、化学、生物、体育与健康，其中历史、地理和化学、生物中各选择成绩高的一门计入成绩。

语文科目分值为100分，数学科目分值为100分，外语科目分值为100分(卷面分值60分，听力口语分值40分)，听力口语考试采取计算机考试方式，与统考笔试分离，有两次考试机会。物理、化学、生物、道德与法治、历史、地理六门科目分值均为80分(卷面分值70分，实践活动分值10分)。

体育与健康科目分值为40分，其中现场考试30分，过程性考核10分。根据北京市教委此前发布的通知，2023年北京体育中考现场考试调整为合格考，由各区教委统筹，各学校组织集中测试，学生参与即合格、合格即满分。

2023年初三年级语文、数学、外语、道德与法治、物理、历史、化学科目考试时间为6月24日至26日，具体考试安排由北京教育考试院另行通知。

部分招生类型可以参加提前招生录取

《意见》要求，2023年北京高级中等学校招生实行考后知分填报志愿，按照提前招生、校额到校招生、统一招生三个阶段进行录取，被前一阶段录取的考生不再参加后一阶段的录取。统一招生录取结束后，相关学校公布未完成的招生计划，未被录取的考生可填报征集志愿进行录取。

普通高中部分招生类型可以参加提前招生录取；高端技术技能人才贯通培养项目可根据本校实际，安排部分招生计划参加提前招生录取。

校额到校招生包括校额到校和市级统筹，其中，校额到校采取校内选拔方式，依据考生志愿及成绩录取，考生总成绩须达到570分，综合素质评价须达到B等。校额到校招生志愿填报和录取办法按北京教育考试院相关文件执行。

统一招生阶段，按照考生总成绩，从高分到低分，依照志愿顺序，择优录取。

(责编：郝孟佳、熊旭)