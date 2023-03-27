唐凯麟伦理思想研讨会现场。校方供图

人民网北京3月27日电 日前，“唐凯麟伦理思想研讨会”在湖南师范大学举行。会议主要探讨唐凯麟伦理思想的精神魅力、独特价值和突出贡献，同时追思唐先生高尚的治学品格和人格魅力。来自中共中央党校（国家行政学院）、中国社会科学院、清华大学、中国人民大学、湖南师范大学等高校和机构的300余位专家及师生代表参加本次研讨会。

2023年1月13日，我国著名伦理学家、哲学家、教育家，“中国伦理学终身成就奖”获得者，全国优秀教师、国家级教学名师，湖南师范大学伦理学研究所原所长、博士生导师唐凯麟教授与世长辞，享年85岁。

学界认为，唐凯麟先生的学术研究，既不盲从权威、照搬照抄西方的东西，也不固步自封，而是自觉运用马克思主义的基本立场和方法来审视、挖掘传统的伦理道德文化，在马克思主义伦理学中国化时代化的道路上，致力于构建具有中国特色的马克思主义伦理学学科体系、学术体系和话语体系，为繁荣发展中国马克思主义伦理学做出了重要贡献。唐凯麟先生是中国马克思主义伦理学守正创新过程中的重要代表人物。

在马克思主义伦理学研究领域，唐凯麟先生取得了一系列创新性成果，建构了一个颇具特色的伦理学理论体系。唐凯麟先生以马克思关于人的存在的二重性为研究的逻辑起点，不仅对道德的起源、本质和发展规律作了新的诠释，还阐发了诸如集体主义、为人民服务等社会主义道德的核心问题的新特质，建构了一个“社会道德—个体道德—社会道德与个体道德的统一”的伦理学理论体系，推出了以“社会道德论—个体道德论—道德规范论—道德建设论”为主线的马克思主义伦理学体系结构论。

在中国伦理思想史方面，唐凯麟先生致力于弘扬中华传统美德，对中国传统伦理思想、中华民族道德生活史、中华民族爱国主义发展史以及如何促进中华优秀传统伦理文化创造性转化和创新性发展，都有深入系统的论述。唐凯麟先生编著的《中华民族爱国主义发展史》是一部全面系统地阐释中华民族爱国主义传统的代表性著作，全面总结了古代、近代和现代的爱国主义传统；唐凯麟先生编著的《中华民族道德生活史》是我国伦理学界的填补空白之作，它不仅弥补了我国伦理学界对中华民族道德生活史长期缺乏研究的空白，而且从历史的角度深入系统地展现了中国道德文化传统源远流长、博大精深的特质以及中国道德价值、中国道德精神和中国道德智慧的独特神韵、伟大意义。

学界代表表示，在应用伦理学方面，唐凯麟先生将马克思主义伦理思想运用于其上进行研究，致力于推进中国特色应用伦理学体系的建构和发展，着力研究人口伦理学、经济伦理学和食品安全伦理学，并对大数据时代的伦理道德问题、人工智能伦理问题等前沿领域进行了深度关注和思考。

对于唐凯麟先生高尚的人格和学术贡献，大家一致认为，唐凯麟先生在学术研究上心无旁骛、淡泊名利，潜心研究伦理道德问题；在教书育人上安心乐意，关爱学生，诲人不倦，几十年如一日；在提携后进上全力以赴，不遗余力，促进了中国伦理学界的人才成长；在学科建设上匠心独运，锐意进取，带领团队团结奋斗，完成了湖南师范大学伦理学科从无到有，从地方空白到全国领先的突破性发展。

大家一致表示，应该继承并发扬唐凯麟先生提出的“德业双修、学贯中西、博通古今、服务现实”治学思想，在治学为人的道路上勇毅前行。（李依环、董飞、文贤庆）

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