人民网北京3月27日电 （记者李依环）日前，北京市大兴区“红色先锋”成长学院成立暨“北京市党团队工作一体化育人实践研究示范区”创建阶段总结会在大兴区委党校举行。

据悉，北京市大兴区党团队工作一体化育人实践是推进大中小学思想政治教育一体化建设的重要抓手，通过红色先锋成长学院建设，对不同学段思政课建设的全面统筹，推进不同学段思想政治教育有效衔接，并与思想政治工作等环节结合起来，提升“三全育人”质量。同时，切实推动党的二十大精神在全区教育系统落地生根，形成思政教育一体化建设生动实践。

北京市大兴区委教育工委书记周爱彬在发言中总结了“北京市党团队工作一体化育人实践研究示范区”的创建成果。周爱彬指出，成立大兴区“红色先锋”成长学院，以“五个一”构建党建带团建、带队建一体化育人模式，是党团队工作一体化育人实践研究中的一项创新举措。

活动当天，北京市学校德育研究会常务副会长尹丽君，北京市学校德育研究会副会长兼秘书长、北京教育科学研究院德育研究中心主任谢春风为8所“北京市党团队工作一体化实践研究示范区”重点实验学校授牌。大兴九幼副园长李莹、安定镇第一中心小学副校长王颜、大兴一中校长助理张丽代表实验校作典型发言。

大会还启动了大兴区首届“讲述我（我们）的育人故事”活动，特别邀请北京市第十八中学张凯旋、朝阳区白家庄小学陈铁苹两位教师做示范讲述。“育人故事讲述旨在挖掘大兴区广大教师在做学生为学、为事、为人示范的‘大先生’的感人故事，感染和引导更多教育工作者不忘初心，不断提升育德水平。”周爱彬说。

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