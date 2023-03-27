人民网北京3月27日电 （记者孙竞、秦迪）3月25日至26日，以“大道致远，知行合一”为主题的第七届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛在北京举办。2000余位高等外语教育界专家学者齐聚北京，共探外语教育现代化建设新路径。

论坛现场。主办方供图

北京外国语大学校长杨丹教授以“教育强国 外语何为”为题作开幕致辞，分享北外在创新高等外语教育、助推教育现代化进程中的实践探索：一是重构外语类高校学科格局，服务教育强国建设；二是推进语言和科技交叉融合，服务科技强国建设；三是重构全球育人体系，服务世界人才高地建设。他表示，本次高端论坛是北外与学界保持深度联系的重要实践之一，北外愿与全国外语教育同仁一道，携手推动我国外语教育实现高质量发展。

教育部高等教育司武世兴副司长表示，要以高等教育强国建设为目标，以全面提高人才自主培养质量为主线，以深入推进高等教育综合改革试点为重要抓手，从课程改革“小切口”，解决人才培养“大问题”，实现高等教育改革“强突破”。外语教育应从五个方面发力，全面提高人才自主培养质量：一是创新推动外语教育课程思政建设；二是在“四新”建设中推进外语教育创新；三是聚焦关键领域涉外人才培养；四是打造面向新时代的外语核心课程体系；五是以数字化构建外语教育新形态。

中国国际电视台资深主持人刘欣、北京大学副校长宁琦、北京外国语大学教授文秋芳聚焦国际传播人才培养分享见解，为高等外语教育服务国际传播能力建设指引方向。西安电子科技大学副校长王泉提出以“六新”建设为抓手，构建教、学、管、环、评新型数字化支撑体系，推进外语教育数字化转型。

本届论坛共设8场专题论坛，探讨构建高质量外语教育与人才培养体系实践路径。同时，还设置了2场前沿论坛，探讨外语类专业与大学外语课程体系创新路径与育人方略。

论坛上，2023年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛启动。大赛设置英语组和多语种组两大组别，包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、意大利语、葡萄牙语九个语种。

据悉，论坛由北京外国语大学、教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学外语教学指导委员会和中国高等教育学会外语教学研究分会联合主办，北京大学作为协办单位。论坛期间，还举办《新视野大学英语》（第四版）、《新标准大学英语》（第三版）发布会，《现代大学英语》（第三版）专题活动。

(责编：郝孟佳、熊旭)