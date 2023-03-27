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北京林业大学设立任继周“伏羲”草业科学奖励基金

2023年03月27日16:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月27日电 25日，任继周“伏羲”草业科学奖励基金设立仪式暨任继周学术思想研讨会在北京林业大学举行。中国工程院院士任继周先生向北京林业大学捐赠50万元、北京林业大学配套100万元设立“伏羲”草业科学奖励基金，以激励草业师生刻苦钻研、锐意进取、开拓创新。

任继周先生是草地农业科学家、中国现代草业科学的开拓者和奠基人之一，是我国草业科学领域的第一位院士。任继周院士在视频致辞中指出，希望北京林业大学能够发挥林业科学和草业科学各自的优势，加快两大学科交叉融合，推动林与草这两个专业密切结合，在林草融合方面开展更多的研究，做好学术的技术支撑作用，在林草融合高质量发展创造更大的成绩。

任继周先生的学生、中国工程院院士南志标表示，“伏羲”草业科学奖励基金主要奖励从事草业科学的品学兼优的学生以及科研、教学业绩突出的教师。他强调，要学习任继周先生勇于开拓、勤奋求实的精神，从实际中发现和解决问题，推动科学的进展。他希望师生们团结一致，发挥林业科学和草业科学各自的优势，推动两大学科交叉融合，在林草融合方面开展更多的研究，形成自己独特的优势与特色。

国家林业和草原局草原管理司司长唐芳林表示，作为华夏民族人文先始的伏羲，代表了中华文化的始祖，在草原大国设立以“伏羲”命名的草业科学奖励基金，寓意及其深远。草苑学子就是撒播于全国各地的绿色种子，未来定会破土萌芽、茁壮成长为地球的底色。

北京林业大学党委副书记、纪委书记王涛介绍了任继周先生个人捐资50万元，北京林业大学配套100万元作为种子基金的两个目标：一是奖励立足科技、力求创新、力争突破在科技方面成绩斐然的科技专家，二是希望更多的诚意能壮大基金，培养草业后来者和新一代草原人，更好地发展我国林业草业事业。学校会认真落实捐资支持项目，充分发挥捐赠资金在推动学校草原一流学科建设中的重大作用。（孙竞、实习生余睿婕）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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