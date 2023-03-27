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在孩子心中种下爱护自然的种子（说道）

罗雪蕾
2023年03月27日09:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　家长应用自己的言行在孩子心中种下尊重生命、爱护自然的种子，带领孩子感受自然，以身作则引导孩子爱护自然、保护生态

　　

　　不久前，几则关于“熊孩子”面对动物行为失当的新闻报道集中出现。前有江苏无锡一男童在动物园追打孔雀，后有云南昆明一对父母带着孩子试图强行将海鸥塞入瓶中带走。新闻中的两个孩子对动物表现出好奇，却在行为上实施着伤害，着实让人痛心。

　　孩子的行为是所学知识、所受教育以及环境熏陶的综合映射。在这个数字时代，孩子对于自然环境的认知渠道日益多元。书本、电视、互联网等渠道，早已超越现实生活中的接触，成为大部分孩子认识自然世界的最主要通路。但媒体技术非但无法取代现实世界的接触，而且“虚拟在场”的状态还可能带来儿童认知上的偏差。通俗来讲，就是我们通过媒体的传播，认识孔雀、海鸥的样貌和习性，却无法隔着电子设备的屏幕对这些可爱的生物产生更多的共情，以至于在现实生活中遇到它们的时候，误以为它们也和虚拟世界中的数字形象一样，可以肆意触摸、踩踏甚至蹂躏。

　　从积极角度去看，媒介技术很好地突破了孩子认知自然世界的时空限制，无论是远古时代的恐龙，还是千里之外的热带雨林，不管是生禽猛兽，还是奇花异草，孩子都可以通过技术手段看到、听到甚至感受到，从而拥有更多相关见识，更早地建立自己对自然的态度。

　　为了在孩子心中种下爱护自然的种子，必须更重视教育，尤其是家庭教育的作用。在“万物皆有屏”的当下，如何注重对“人”的教育，引导孩子们回归真实生活，向善向美，这是现代生活与当代教育的重要课题。究其本质，是需要正视自然、科技与人性的交融与共生。

　　正如科技已经浸润了我们日常生活的每一个角落，让孩子正确感知生命、认识生活、了解自然，建立保护生态的意识，需要日常点点滴滴的熏陶，而不能局限于书本、课堂和课件之中。

　　前文提到的两则报道，还有一个令人愤怒、耐人寻味之处，就是家长并没有对孩子的行为进行劝阻，甚至还参与其中。由此更可以看到，家长在孩子理解世界、认识自然的过程中起着极其重要的作用。

　　教育本身就从来离不开家庭。教育是家庭与学校的协作。家长不一定在微观的知识、具体的技能层面对孩子进行太多指导，但始终要明白自己才是孩子教育的起点，用观念和行为影响孩子。具体到人与自然的关系方面，家长应用自己的言行在孩子心中种下尊重生命、爱护自然的种子，带领孩子感受自然，以身作则引导孩子爱护自然、保护生态。在被电子信息包围的现代生活中，家长们不妨也尝试着和孩子一起，从虚拟世界的刺激和精彩中走出来，脚踏实地地在这片坚实美丽的土地上走一走，闻一闻植物的气息，听一听动物的歌唱，和孩子一起认识这个世界的美丽、呵护这个世界的美丽。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月27日 13 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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