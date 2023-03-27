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吉林为大学生搭建平台促就业

2023年03月27日09:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报长春3月26日电  （记者孟海鹰）“我是吉林大学人工智能学院2023届硕士毕业生张柏，来自河北省秦皇岛市，毕业后将留在吉林就业，现已与长光卫星技术股份有限公司签约。”近日，“创业奋斗，‘就’在吉林”大学生创业就业展示交流活动暨大学生创业就业座谈会在吉林大学召开。

　　数据显示，2021年，高校毕业生留吉人数超过9万人，占比达53.9%。去年，高校毕业生留吉人数达11.8万人，增长17.7%。

　　面对今年大学毕业生增加、就业岗位需求加大的现实，今年举办的“吉聚人才  就在吉林”2023年吉林省大学生公益人才招聘会、长春市百万大学生留长工程、万千企业人才服务提升工程“五优”服务进校园等一系列活动，为大学生就业搭建了务实平台。

　　吉林大学相关负责人说，今年3月以来，吉林大学已举办专场招聘会303场，发布招聘快讯690条，共提供省内就业岗位2.1万个。一汽集团相关负责人表示，中国一汽将继续大力挖掘就业岗位，今年计划投放岗位超过5300个，其中招聘普通高校毕业生超过2900人（含研发总院800人），同比增长29%。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月27日 12 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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