本报呼和浩特3月26日电 （记者张枨）日前，2023年内蒙古自治区“春暖草原 职引未来”春季大型招聘会启动仪式在内蒙古包头市举行。

本次招聘会由内蒙古自治区人民政府主办，内蒙古自治区人力资源和社会保障厅与包头市人民政府承办，采取线下招聘与网络招聘、“直播带岗”等线上招聘相结合方式同步展开。目前，线上线下全区共有1093家企业参加招聘，提供就业岗位5.71万个。

本次招聘会在包头市设主会场，各盟市设分会场，是今年系列招聘活动中组织规模、参与企业、覆盖范围最大的一次。主会场设置5个成果展示区和4个招聘专区，现场共邀请300家招聘企业，提供就业岗位超1.7万个，用工范围涉及教育、农业、管理、销售、电子商务等多个领域，服务对象为2023届高校毕业生及往届未就业毕业生，登记失业人员、脱贫人口、农牧民工、退役军人等重点群体及其他有求职需求的各类人员和有招聘需求的各类用人单位。同步融合“职引未来—大中城市联合招聘高校毕业生专场活动”“民营企业招聘月”“百日千万网络招聘专项行动”等系列活动，持续至8月底。

今年以来，内蒙古全区各级人社部门积极优化招商引资环境，努力提高公共就业服务能力，先后举办各类线上线下招聘活动400多场，发布招聘岗位40多万个，达成就业意向4万多人次，为企业发展、劳动者就业提供了有力支持。目前就业市场呈现出供需两旺的局面。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 12 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)